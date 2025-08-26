Face au déploiement américain, le Venezuela déploie navires de guerre et drones dans ses eaux territoriales

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Le Venezuela a annoncé mardi 26 août l’envoi de navires de la Marine et le déploiement de drones pour patrouiller ses eaux territoriales, en réaction à l’envoi par les États-Unis de plusieurs bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de la lutte contre le narcotrafic international. Le ministre des Armées, Vladimir Padrino, a indiqué dans une vidéo le déploiement de « patrouilles navales dans le golfe du Venezuela » et l’affectation de « navires de plus grand tonnage plus au nord dans nos eaux territoriales », ainsi que d’un « déploiement important de drones avec différentes missions ». Washington avait annoncé la semaine précédente le déploiement de trois destroyers lance‑missiles, puis, mardi, l’envoi d’un croiseur lance‑missiles et d’un sous‑marin d’attaque à propulsion nucléaire. Selon plusieurs médias américains, le Pentagone envisage par ailleurs le déploiement de 4 000 Marines dans les Caraïbes, à proximité des côtes vénézuéliennes.

