États-Unis: surtaxe douanière sur les produits indiens portée à 50%

La surtaxe douanière imposée par les États-Unis sur les produits indiens, initialement fixée à 25% depuis le début du mois, a été portée à 50% mercredi 27 août, mesure qualifiée par l’AFP de sanction visant les importations de pétrole russe par l’Inde. New Delhi figure parmi les principaux acheteurs de pétrole russe après la Chine, et le président américain Donald Trump accuse l’Inde de contribuer ainsi au financement de la guerre en Ukraine. Le nouveau taux n’affectera toutefois pas un certain nombre de produits, ce qui en réduit sensiblement la portée.

