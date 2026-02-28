États-Unis : Paramount Skydance va racheter Warner Bros Discovery

Le groupe américain Paramount Skydance a annoncé, vendredi 27 février, son projet de reprise de Warner Bros Discovery (WBD). L’opération, révélée en fin de journée, marque un tournant majeur dans le paysage audiovisuel international.

Selon le communiqué diffusé par la société, la transaction valorise WBD à environ 110 milliards de dollars, somme qui tient compte de l’ensemble de son endettement. Il s’agit d’une opération d’envergure qui réunit des actifs considérables sous une même bannière financière.

La nouvelle entité devrait regrouper des mastodontes du cinéma et de la télévision : les studios Warner Bros, la maison Paramount, la chaîne d’information continue CNN ainsi que les plateformes de streaming HBO Max et Paramount+. Ce rapprochement rassemble à la fois des catalogues historiques et des services numériques à forte audience.

Ce rachat met fin à une longue phase de rivalité commerciale opposant Paramount Skydance à Netflix, une lutte qui reflète depuis plusieurs années la course aux contenus et aux abonnés dans l’économie du streaming.

Enjeux et perspectives pour l’industrie

La fusion promet de redessiner les équilibres du marché : elle crée un acteur disposant d’un portefeuille de franchises, séries et films parmi les plus riches d’Hollywood, ce qui pourrait renforcer sa capacité de négociation face aux plateformes concurrentes et aux distributeurs internationaux.

Mais la concentration soulève également des interrogations : intégration des équipes et des catalogues, stratégie tarifaire des services de streaming, protection de la concurrence et examen par les régulateurs sont autant de défis qui attendent la nouvelle structure. Les observateurs suivront de près les décisions opérationnelles qui découleront de ce rapprochement et leurs répercussions pour les téléspectateurs, les créateurs et le marché publicitaire.