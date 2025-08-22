États-Unis : le président de la Fed n’exclut pas des baisses de taux

PAR PAYS
Les États-Unis approchent d’un point où la Fed devra « baisser ses taux d’intérêt pour soutenir l’emploi », a estimé vendredi 22 août Jerome Powell lors des rencontres de Jackson Hole, au Wyoming. Le président de la Banque centrale a averti qu’une dégradation « rapide » du marché du travail américain n’était pas à exclure et pourrait « justifier » un assouplissement de la politique monétaire. La Fed se trouve selon lui dans une « situation délicate », les nouveaux droits de douane instaurés par l’exécutif commençant à se répercuter sur les prix payés par les consommateurs et risquant de raviver l’inflation. « L’impact des droits de douane sur les prix à la consommation est désormais clairement visible », a-t-il souligné. En théorie, la menace d’une accélération de l’inflation incite les banquiers centraux à maintenir leurs taux directeurs, mais s’ils jugent nécessaire de soutenir l’activité pour éviter des licenciements, ils tendent à réduire ces taux qui déterminent le coût du crédit pour les entreprises et les ménages.

