États-Unis: le pape Léon XIV «profondément attristé» par la fusillade mortelle dans une église de Minneapolis

Le pape Léon XIV, « profondément attristé » par la fusillade mortelle survenue mercredi 27 août dans une église attenante à une école catholique de Minneapolis (États-Unis), a présenté ses condoléances aux proches des victimes, selon un télégramme diffusé par le Vatican en anglais. Il y adresse « ses sincères condoléances ainsi que l’assurance de sa proximité spirituelle à tous ceux qui ont été touchés par cette terrible tragédie, en particulier aux familles qui pleurent maintenant la perte d’un enfant ». Le texte, signé par le numéro deux du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, précise que le pape américain « prie pour les blessés ainsi que pour les secouristes, le personnel médical et le clergé qui prennent soin d’eux et de leurs proches ». Le tireur, qui a ouvert le feu pendant la messe de rentrée scolaire, a tué deux enfants et en a blessé quatorze. Le FBI a ouvert une enquête pour « crime motivé par la haine contre les catholiques » et, sur X, le directeur de l’agence fédérale Kash Patel a indiqué que l’enquête porte notamment sur un acte de « terrorisme intérieur » et un crime haineux visant les catholiques.