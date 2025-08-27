PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

États-Unis: le pape Léon XIV «profondément attristé» par la fusillade mortelle dans une église de Minneapolis

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Bayrou prêt à négocier si l’effort est reconnu

L’Iran prévient que l’activation du mécanisme de sanctions affecterait sa coopération avec l’AIEA

Argentine : des projectiles visent le président Milei, exfiltré indemne

Israël exige le retrait du rapport appuyé par l’ONU sur la famine à Gaza

Naplouse : nouvelle opération israélienne en Cisjordanie

L’Iran : retour des inspecteurs de l’AIEA, pas de reprise complète de la coopération

Le Kremlin s’oppose au déploiement de troupes européennes en Ukraine

L’Iran affirme avoir tué treize «terroristes» dans une province instable du sud-est

Copenhague convoque le chargé d’affaires américain après des manœuvres d’ingérence au Groenland

Syrie : frappe israélienne le 26 août, six militaires tués selon la télévision d’État

VOIR TOUS LES FLASHS

Le pape Léon XIV, « profondément attristé » par la fusillade mortelle survenue mercredi 27 août dans une église attenante à une école catholique de Minneapolis (États-Unis), a présenté ses condoléances aux proches des victimes, selon un télégramme diffusé par le Vatican en anglais. Il y adresse « ses sincères condoléances ainsi que l’assurance de sa proximité spirituelle à tous ceux qui ont été touchés par cette terrible tragédie, en particulier aux familles qui pleurent maintenant la perte d’un enfant ». Le texte, signé par le numéro deux du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, précise que le pape américain « prie pour les blessés ainsi que pour les secouristes, le personnel médical et le clergé qui prennent soin d’eux et de leurs proches ». Le tireur, qui a ouvert le feu pendant la messe de rentrée scolaire, a tué deux enfants et en a blessé quatorze. Le FBI a ouvert une enquête pour « crime motivé par la haine contre les catholiques » et, sur X, le directeur de l’agence fédérale Kash Patel a indiqué que l’enquête porte notamment sur un acte de « terrorisme intérieur » et un crime haineux visant les catholiques.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!