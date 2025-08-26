États-Unis : lancement de la mégafusée Starship encore reporté, selon un responsable de SpaceX

La société américaine SpaceX, dirigée par le multimilliardaire Elon Musk, a de nouveau reporté lundi 25 août le lancement de sa mégafusée Starship, développée pour des missions vers la Lune et Mars, en raison de mauvaises conditions météorologiques, a annoncé un responsable du groupe. «Malheureusement, le lancement n’aura pas lieu aujourd’hui, la météo nous en a empêché», a déclaré Dan Huot lors d’une retransmission en direct. Dimanche, SpaceX avait déjà annulé ce dixième vol d’essai après la découverte d’une défaillance sur un système au sol, un contretemps fréquent dans le secteur spatial.