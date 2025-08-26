PAR PAYS
États-Unis : lancement de la mégafusée Starship encore reporté, selon un responsable de SpaceX

États-Unis : Trump révoque une gouverneure de la Fed pour allégations de fraude sur un prêt immobilier

Caroline Garcia : sa carrière s’achève sur une élimination au 1er tour de l’US Open

Macron : frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza «intolérables», Israël doit respecter le droit international

Journalistes tués à Gaza — Benyamin Netanyahu déplore un «accident tragique»

Pologne : le président nationaliste met son veto à la prolongation des aides aux réfugiés ukrainiens

Face-à-face Trump–Lee Jae-myung à Washington : le président américain dénonce une «purge» en Corée du Sud

France: Bayrou juge la situation «préoccupante» et réclame un vote de confiance au Parlement le 8 septembre

Frappe israélienne contre un hôpital de Gaza : l’ONU juge «choquante» l’inaction internationale

La Norvège veut conserver 7,2 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine en 2026

Corée du Sud : le Parlement adopte une loi renforçant les droits des actionnaires minoritaires

La société américaine SpaceX, dirigée par le multimilliardaire Elon Musk, a de nouveau reporté lundi 25 août le lancement de sa mégafusée Starship, développée pour des missions vers la Lune et Mars, en raison de mauvaises conditions météorologiques, a annoncé un responsable du groupe. «Malheureusement, le lancement n’aura pas lieu aujourd’hui, la météo nous en a empêché», a déclaré Dan Huot lors d’une retransmission en direct. Dimanche, SpaceX avait déjà annulé ce dixième vol d’essai après la découverte d’une défaillance sur un système au sol, un contretemps fréquent dans le secteur spatial.

