Espagne : IA africaine en swahili présentée au Mobile World Congress de Barcelone

Cette semaine à Barcelone se tient la 20e édition du Mobile World Congress, le rendez‑vous mondial des technologies mobiles. Pour la première fois, le salon accueille un pavillon spécialement dédié à l’Afrique, marquant une étape symbolique dans la visibilité du continent sur la scène tech internationale.

Au sein de cet espace continental a été dévoilé un modèle de langage inédit conçu pour fonctionner directement en swahili. Présenté comme le premier LLM « natif » dans cette langue, il traduit une volonté d’adapter l’intelligence artificielle aux réalités linguistiques africaines plutôt que de s’en remettre uniquement à des versions anglophones ou francophones.

Le projet est le fruit d’une coopération entre grands opérateurs de télécommunications africains, équipes de développement basées aux États‑Unis et le GSMA, l’organisation responsable du Mobile World Congress. Chacune des parties apporte son expertise — infrastructure, développement logiciel et plateforme événementielle — pour mener à bien l’initiative.

L’initiative vise avant tout à atténuer la fracture numérique qui affecte de nombreuses régions du continent. En proposant un outil linguistiquement adapté, ses promoteurs espèrent faciliter l’accès aux services numériques, la création de contenus locaux et l’intégration d’une population plus large à l’économie numérique.

Ambitions technologiques et retombées attendues

Sur le plan technique, disposer d’un LLM entraîné pour le swahili ouvre la porte à des applications variées : assistants vocaux, outils éducatifs, services clients automatisés ou encore plateformes de traduction et de création de contenus. Pour les opérateurs télécoms, cela représente aussi une opportunité de proposer des services différenciants mieux adaptés aux usages et aux langues locales.

Au-delà de l’aspect technologique, ce lancement symbolise une démarche plus large de renforcement des capacités numériques en Afrique — en priorisant la co‑conception et la prise en compte des langues africaines dans le développement des intelligences artificielles. Les acteurs impliqués disent vouloir poursuivre le déploiement et l’amélioration du modèle pour maximiser son utilité sur le terrain.