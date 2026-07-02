World Cup 2026: Spain’s attacking 4-1-2-3 meets Rangnick’s disciplined Austria

Spain face Austria in the 2026 World Cup round of 32 at Los Angeles Stadium, with Luis de la Fuente’s 4-1-2-3 set against Ralf Rangnick’s disciplined 4-2-3-1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Espagne VS Autriche, le 02/07/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
Illustration du match Espagne VS Autriche, le 02/07/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
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SUMMARY

For the round of 32 at the 2026 World Cup, Spain will face Austria on July 2 at 20:00 GMT+1 at Los Angeles Stadium. This all-European duel highlights two distinct tactical approaches under head coaches Luis de la Fuente and Ralf Rangnick. Spain will deploy an attacking 4-1-2-3 setup, while Austria opt for a disciplined 4-2-3-1.

The two teams arrive at this decisive meeting after flawless runs in the group stage. The objective is clear – a place in the round of 16 to be won through control of the game and command of midfield. Spain are banking on their collective movement and a blend of young and experienced attacking outlets, while Austria rely on defensive solidity and the creativity of their midfielders.

The starting selections underline this clash of styles. Spain line up with an experienced goalkeeper in Unai Simón and a back four featuring Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte and Marc Cucurella, a quartet combining youth and experience. Rodri anchors midfield as the single pivot, with Pedri and Dani Olmo tasked with driving play and supplying an attacking trio made up of Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal and Álex Baena.

Austria, meanwhile, are built around a 4-2-3-1 block with Alexander Schlager in goal. The defence is structured around Stefan Posch, Kevin Danso and David Alaba, players with robust defensive profiles. Midfield combines the ball-winning work of N. Seiwald and X. Schlager with the creativity of Marcel Sabitzer, Konrad Laimer and Romano Schmid in the line of three attacking midfielders, whose job is to support lone striker Marko Gregoritsch.

Reading Spain’s XI

Head coach Luis de la Fuente therefore names a classic, detailed 4-1-2-3. The back four is based on players capable of pushing forward and covering the pitch quickly. Pau Cubarsí and Aymeric Laporte form the central pairing. Rodri takes up the holding role in front of the defence, with Pedri and Dani Olmo responsible for balancing creation and ball recovery.

In attack, the trio of Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal and Álex Baena offers pace, directness and technique. Yamal’s mobility and youth complement Oyarzabal’s experience, a constant focal point for Spain’s attacks. Spain’s full match sheet includes David Raya, Marcos Llorente, Ferran Torres and Gavi on the bench, players capable of bringing dynamic changes.

Reading Austria’s XI

Austria set up in a 4-2-3-1 geared toward defensive solidity, with the ability to launch quick transitions. Ralf Rangnick relies on a secure goalkeeper in Alexander Schlager, and a defence featuring Stefan Posch, Kevin Danso and David Alaba, the latter also bringing valuable international experience.

In midfield, the double pivot of N. Seiwald and X. Schlager provides defensive balance, while Marcel Sabitzer, Konrad Laimer and Romano Schmid are tasked with supplying Marko Gregoritsch in an advanced position. The bench notably includes Yusuf Chukwuemeka, Florian Grillitsch and Marko Arnautović, attacking options capable of changing the course of the match.

Starting lineups

Spain
System4-1-2-3Head coachLuis de la Fuente
Starters11
  1. 23 Unai Simón Goalkeeper
  2. 12 Pedro Porro Defender
  3. 22 Pau Cubarsí Paredes Defender
  4. 14 Aymeric Laporte Defender
  5. 24 Marc Cucurella Defender
  6. 16 Rodri Midfielder
  7. 10 Dani Olmo Midfielder
  8. 20 Pedri Midfielder
  9. 19 Lamine Yamal Forward
  10. 21 Mikel Oyarzabal Forward
  11. 15 Álex Baena Midfielder
Substitutes15
  • 1 David Raya
  • 5 Marcos Llorente
  • 3 Álex Grimaldo
  • 6 Mikel Merino
  • 25 Víctor Muñoz
  • 8 Fabián Ruiz
  • 26 Borja Iglesias
  • 7 Ferran Torres
  • 4 Eric García
  • 18 Martín Zubimendi
  • 11 Yeremy Pino
  • 13 Joan García
  • 17 Nico Williams
  • 9 Gavi
  • 2 Marc Pubill
Austria
System4-2-3-1Head coachR. Rangnick
Starters11
  1. 1 A. Schlager Goalkeeper
  2. 5 S. Posch Defender
  3. 3 K. Danso Defender
  4. 8 D. Alaba Defender
  5. 20 K. Laimer Midfielder
  6. 6 N. Seiwald Midfielder
  7. 4 X. Schlager Midfielder
  8. 18 R. Schmid Midfielder
  9. 24 P. Wanner Midfielder
  10. 9 M. Sabitzer Midfielder
  11. 11 M. Gregoritsch Forward
Substitutes15
  • 17 C. Chukwuemeka
  • 2 D. Affengruber
  • 21 P. Wimmer
  • 22 A. Prass
  • 12 F. Wiegele
  • 25 M. Svoboda
  • 14 S. Kalajdzic
  • 19 D. Ljubičić
  • 23 M. Friedl
  • 13 P. Pentz
  • 15 P. Lienhart
  • 10 F. Grillitsch
  • 26 A. Schöpf
  • 16 P. Mwene
  • 7 M. Arnautović
Spain
First half 21' Los Angeles Stadium
Austria
02/07/2026 20:00 Round of 32
Fil du match
  1. 21'Match en cours, Espagne 0-0 Autriche. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
First half 21' Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Upcoming Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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