World Cup 2026: Spain lead Austria at half-time (1-0)

Spain lead Austria 1-0 at half-time in their 2026 World Cup round-of-16 match at SoFi Stadium, thanks to Mikel Oyarzabal's 36th-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Espagne VS Autriche, le 02/07/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
Illustration du match Espagne VS Autriche, le 02/07/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
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At the end of a first half played on July 2, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, Spain lead Austria 1-0 in the round of 16 of the 2026 World Cup. The score is crucial for a Spanish team under scrutiny in this knockout match.

The only goal of the first half was scored by Mikel Oyarzabal in the 36th minute, from an assist by Marc Cucurella. The opener came after a VAR intervention in the 9th minute, which notably involved Spain’s Aymeric Laporte, without leading to a significant match incident.

Spain, playing in a 4-1-2-3 formation under Luis de la Fuente, have controlled the ball with 60% possession and looked more threatening in front of goal with three total shots, one of them on target. Austria, by contrast, have so far been ineffective in attack, failing to register a single shot despite 40% possession.

Defensively, the Austrian side managed by R. Rangnick remain solid but are relying on caution, with key players such as David Alaba well positioned to contain Spain’s advances. For Spain, the back line led by Aymeric Laporte has also held firm without conceding any shots on target, an important factor in the early stages of this match.

Spain goalkeeper Unai Simón has not yet been called into action, while his Austrian counterpart Alexander Schlager has made at least one decisive save from the few opposition attempts. No yellow cards had been shown by half-time, reflecting a match played in a relatively calm spirit so far.

Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
02/07/2026 20:00 Round of 32
Fil du match
  1. 36'But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 36e
  2. 46'Remplacement - N. Seiwald (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 46e
  3. 46'Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch)Autriche, 46e
  4. 60'Remplacement - M. Gregoritsch (remplace M. Arnautovic)Autriche, 60e
  5. 60'Remplacement - R. Schmid (remplace S. Kalajdzic)Autriche, 60e
  6. 66'But - P. Porro (passe A. Baena)Espagne, 66e
  7. 71'Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres)Espagne, 71e
  8. 71'Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 71e
  9. 83'Carton jaune - S. PoschAutriche, 83e
  10. 85'Remplacement - Lamine Yamal (remplace Gavi)Espagne, 85e
  11. 85'Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 85e
  12. 89'But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 89e
  13. 90+3'Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 90+3e
  14. 90+3'Remplacement - A. Laporte (remplace M. Pubill)Espagne, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Spain 10 / Austria 0
  • Tirs : Spain 22 / Austria 5
  • Possession : Spain 65% / Austria 35%
  • Corners : Spain 9 / Austria 0
  • Fautes : Spain 8 / Austria 14
  • Cartons jaunes : Spain 0 / Austria 1
  • Passes : Spain 613 / Austria 334
  • Precision des passes : Spain 91% / Austria 82%
  • xG : Spain 2.80 / Austria 0.49
Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Upcoming Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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22:02 World Cup 2026: Spain crush Austria 3-0 in the round of 32