World Cup 2026 Calendar

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FOOTBALL
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SUMMARY

World Cup 2026 schedule

Thursday 11 June 2026

Group A
Mexico
Upcoming Mexico City Stadium
South Africa

Friday 12 June 2026

Group A
South Korea
Upcoming Estadio Guadalajara
Czech Republic
Group B
Canada
Upcoming Toronto Stadium
Bosnia and Herzegovina

Saturday 13 June 2026

Group D
United States
Upcoming Los Angeles Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Upcoming San Francisco Bay Area Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Upcoming New York New Jersey Stadium
Morocco

Sunday 14 June 2026

Group C
Haiti
Upcoming Boston Stadium
Scotland
Group D
Australia
Upcoming Vancouver Stadium
Turkey
Group E
Germany
Upcoming Houston Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Upcoming Dallas Stadium
Japan

Monday 15 June 2026

Group E
Ivory Coast
Upcoming Philadelphia Stadium
Ecuador
Group F
Sweden
Upcoming Monterrey Stadium
Tunisia
Group H
Spain
Upcoming Atlanta Stadium
Cape Verde
Group G
Belgium
Upcoming Seattle Stadium
Egypt
Group H
Saudi Arabia
Upcoming Miami Stadium
Uruguay

Tuesday 16 June 2026

Group G
Iran
Upcoming Los Angeles Stadium
New Zealand
Group I
France
Upcoming New York New Jersey Stadium
Senegal
Group I
Iraq
Upcoming Boston Stadium
Norway

Wednesday 17 June 2026

Group J
Argentina
Upcoming Kansas City Stadium
Algeria
Group J
Austria
Upcoming San Francisco Bay Area Stadium
Jordan
Group K
Portugal
Upcoming Houston Stadium
DR Congo
Group L
England
Upcoming Dallas Stadium
Croatia

Thursday 18 June 2026

Group L
Ghana
Upcoming Toronto Stadium
Panama
Group K
Uzbekistan
Upcoming Mexico City Stadium
Colombia
Group A
Czech Republic
Upcoming Atlanta Stadium
South Africa
Group B
Switzerland
Upcoming Los Angeles Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Upcoming Vancouver Stadium
Qatar

Friday 19 June 2026

Group A
Mexico
Upcoming Estadio Guadalajara
South Korea
Group D
United States
Upcoming Seattle Stadium
Australia
Group C
Scotland
Upcoming Boston Stadium
Morocco

Saturday 20 June 2026

Group C
Brazil
Upcoming Philadelphia Stadium
Haiti
Group D
Turkey
Upcoming San Francisco Bay Area Stadium
Paraguay
Group F
Netherlands
Upcoming Houston Stadium
Sweden
Group E
Germany
Upcoming Toronto Stadium
Ivory Coast

Sunday 21 June 2026

Group E
Ecuador
Upcoming Kansas City Stadium
Curaçao
Group F
Tunisia
Upcoming Monterrey Stadium
Japan
Group H
Spain
Upcoming Atlanta Stadium
Saudi Arabia
Group G
Belgium
Upcoming Los Angeles Stadium
Iran
Group H
Uruguay
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde

Monday 22 June 2026

Group G
New Zealand
Upcoming Vancouver Stadium
Egypt
Group J
Argentina
Upcoming Dallas Stadium
Austria
Group I
France
Upcoming Philadelphia Stadium
Iraq

Tuesday 23 June 2026

Group I
Norway
Upcoming New York New Jersey Stadium
Senegal
Group J
Jordan
Upcoming San Francisco Bay Area Stadium
Algeria
Group K
Portugal
Upcoming Houston Stadium
Uzbekistan
Group L
England
Upcoming Boston Stadium
Ghana

Wednesday 24 June 2026

Group L
Panama
Upcoming Toronto Stadium
Croatia
Group K
Colombia
Upcoming Estadio Guadalajara
DR Congo
Group B
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Upcoming Seattle Stadium
Qatar
Group C
Scotland
Upcoming Miami Stadium
Brazil
Group C
Morocco
Upcoming Atlanta Stadium
Haiti

Thursday 25 June 2026

Group A
Czech Republic
Upcoming Mexico City Stadium
Mexico
Group A
South Africa
Upcoming Monterrey Stadium
South Korea
Group E
Curaçao
Upcoming Philadelphia Stadium
Ivory Coast
Group E
Ecuador
Upcoming New York New Jersey Stadium
Germany

Friday 26 June 2026

Group F
Japan
Upcoming Dallas Stadium
Sweden
Group F
Tunisia
Upcoming Kansas City Stadium
Netherlands
Group D
Turkey
Upcoming Los Angeles Stadium
United States
Group D
Paraguay
Upcoming San Francisco Bay Area Stadium
Australia
Group I
Norway
Upcoming Boston Stadium
France
Group I
Senegal
Upcoming Toronto Stadium
Iraq

Saturday 27 June 2026

Group H
Cape Verde
Upcoming Houston Stadium
Saudi Arabia
Group H
Uruguay
Upcoming Estadio Guadalajara
Spain
Group G
Egypt
Upcoming Seattle Stadium
Iran
Group G
New Zealand
Upcoming Vancouver Stadium
Belgium
Group L
Panama
Upcoming New York New Jersey Stadium
England
Group L
Croatia
Upcoming Philadelphia Stadium
Ghana

Sunday 28 June 2026

Group K
Colombia
Upcoming Miami Stadium
Portugal
Group K
DR Congo
Upcoming Atlanta Stadium
Uzbekistan
Group J
Algeria
Upcoming Kansas City Stadium
Austria
Group J
Jordan
Upcoming Dallas Stadium
Argentina
Round of 32
Runner-up Group A
Upcoming Los Angeles Stadium
Runner-up Group B

Monday 29 June 2026

Round of 32
Winner Group C
Upcoming Houston Stadium
Runner-up Group F
Round of 32
Winner Group E
Upcoming Boston Stadium
3rd Group A/B/C/D/F

Tuesday 30 June 2026

Round of 32
Winner Group F
Upcoming Monterrey Stadium
Runner-up Group C
Round of 32
Runner-up Group E
Upcoming Dallas Stadium
Runner-up Group I
Round of 32
Winner Group I
Upcoming New York New Jersey Stadium
3rd Group C/D/F/G/H

Wednesday 1 July 2026

Round of 32
Winner Group A
Upcoming Mexico City Stadium
3rd Group C/E/F/H/I
Round of 32
Winner Group L
Upcoming Atlanta Stadium
3rd Group E/H/I/J/K
Round of 32
Winner Group G
Upcoming Seattle Stadium
3rd Group A/E/H/I/J

Thursday 2 July 2026

Round of 32
Winner Group D
Upcoming San Francisco Bay Area Stadium
3rd Group B/E/F/I/J
Round of 32
Winner Group H
Upcoming Los Angeles Stadium
Runner-up Group J

Friday 3 July 2026

Round of 32
Runner-up Group K
Upcoming Toronto Stadium
Runner-up Group L
Round of 32
Winner Group B
Upcoming Vancouver Stadium
3rd Group E/F/G/I/J
Round of 32
Runner-up Group D
Upcoming Dallas Stadium
Runner-up Group G
Round of 32
Winner Group J
Upcoming Miami Stadium
Runner-up Group H

Saturday 4 July 2026

Round of 32
Winner Group K
Upcoming Kansas City Stadium
3rd Group D/E/I/J/L
Round of 16
Winner Match 73
Upcoming Houston Stadium
Winner Match 75
Round of 16
Winner Match 74
Upcoming Philadelphia Stadium
Winner Match 77

Sunday 5 July 2026

Round of 16
Winner Match 76
Upcoming New York New Jersey Stadium
Winner Match 78

Monday 6 July 2026

Round of 16
Winner Match 79
Upcoming Mexico City Stadium
Winner Match 80
Round of 16
Winner Match 83
Upcoming Dallas Stadium
Winner Match 84

Tuesday 7 July 2026

Round of 16
Winner Match 81
Upcoming Seattle Stadium
Winner Match 82
Round of 16
Winner Match 86
Upcoming Atlanta Stadium
Winner Match 88
Round of 16
Winner Match 85
Upcoming Vancouver Stadium
Winner Match 87

Thursday 9 July 2026

Quarterfinals
Winner Match 89
Upcoming Boston Stadium
Winner Match 90

Friday 10 July 2026

Quarterfinals
Winner Match 93
Upcoming Los Angeles Stadium
Winner Match 94

Saturday 11 July 2026

Quarterfinals
Winner Match 91
Upcoming Miami Stadium
Winner Match 92

Sunday 12 July 2026

Quarterfinals
Winner Match 95
Upcoming Kansas City Stadium
Winner Match 96

Tuesday 14 July 2026

Semifinals
Winner Match 97
Upcoming Dallas Stadium
Winner Match 98

Wednesday 15 July 2026

Semifinals
Winner Match 99
Upcoming Atlanta Stadium
Winner Match 100

Saturday 18 July 2026

Third-place match
Loser Match 101
Upcoming Miami Stadium
Loser Match 102

Sunday 19 July 2026

Final
Winner Match 101
Upcoming New York New Jersey Stadium
Winner Match 102

Group A

TeamJGNPBPBCDiffPts
South Africa00000000
South Korea00000000
Mexico00000000
Czech Republic00000000
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