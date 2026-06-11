World Cup 2026 Calendar
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SUMMARY
- Thursday 11 June 2026
- Friday 12 June 2026
- Saturday 13 June 2026
- Sunday 14 June 2026
- Monday 15 June 2026
- Tuesday 16 June 2026
- Wednesday 17 June 2026
- Thursday 18 June 2026
- Friday 19 June 2026
- Saturday 20 June 2026
- Sunday 21 June 2026
- Monday 22 June 2026
- Tuesday 23 June 2026
- Wednesday 24 June 2026
- Thursday 25 June 2026
- Friday 26 June 2026
- Saturday 27 June 2026
- Sunday 28 June 2026
- Monday 29 June 2026
- Tuesday 30 June 2026
- Wednesday 1 July 2026
- Thursday 2 July 2026
- Friday 3 July 2026
- Saturday 4 July 2026
- Sunday 5 July 2026
- Monday 6 July 2026
- Tuesday 7 July 2026
- Thursday 9 July 2026
- Friday 10 July 2026
- Saturday 11 July 2026
- Sunday 12 July 2026
- Tuesday 14 July 2026
- Wednesday 15 July 2026
- Saturday 18 July 2026
- Sunday 19 July 2026
- Group A
- Group B
- Group C
- Group D
- Group E
- Group F
- Group G
- Group H
- Group I
- Group J
- Group K
- Group L
World Cup 2026 schedule
Thursday 11 June 2026
Group A
Mexico
Upcoming Mexico City StadiumSouth Africa
Friday 12 June 2026
Group A
South Korea
Upcoming Estadio GuadalajaraCzech Republic
Group B
Canada
Upcoming Toronto StadiumBosnia and Herzegovina
Saturday 13 June 2026
Group D
United States
Upcoming Los Angeles StadiumParaguay
Group B
Qatar
Upcoming San Francisco Bay Area StadiumSwitzerland
Group C
Brazil
Upcoming New York New Jersey StadiumMorocco
Sunday 14 June 2026
Group C
Haiti
Upcoming Boston StadiumScotland
Group D
Australia
Upcoming Vancouver StadiumTurkey
Group E
Germany
Upcoming Houston StadiumCuraçao
Group F
Netherlands
Upcoming Dallas StadiumJapan
Monday 15 June 2026
Group E
Ivory Coast
Upcoming Philadelphia StadiumEcuador
Group F
Sweden
Upcoming Monterrey StadiumTunisia
Group H
Spain
Upcoming Atlanta StadiumCape Verde
Group G
Belgium
Upcoming Seattle StadiumEgypt
Group H
Saudi Arabia
Upcoming Miami StadiumUruguay
Tuesday 16 June 2026
Group G
Iran
Upcoming Los Angeles StadiumNew Zealand
Group I
France
Upcoming New York New Jersey StadiumSenegal
Group I
Iraq
Upcoming Boston StadiumNorway
Wednesday 17 June 2026
Group J
Argentina
Upcoming Kansas City StadiumAlgeria
Group J
Austria
Upcoming San Francisco Bay Area StadiumJordan
Group K
Portugal
Upcoming Houston StadiumDR Congo
Group L
England
Upcoming Dallas StadiumCroatia
Thursday 18 June 2026
Group L
Ghana
Upcoming Toronto StadiumPanama
Group K
Uzbekistan
Upcoming Mexico City StadiumColombia
Group A
Czech Republic
Upcoming Atlanta StadiumSouth Africa
Group B
Switzerland
Upcoming Los Angeles StadiumBosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Upcoming Vancouver StadiumQatar
Friday 19 June 2026
Group A
Mexico
Upcoming Estadio GuadalajaraSouth Korea
Group D
United States
Upcoming Seattle StadiumAustralia
Group C
Scotland
Upcoming Boston StadiumMorocco
Saturday 20 June 2026
Group C
Brazil
Upcoming Philadelphia StadiumHaiti
Group D
Turkey
Upcoming San Francisco Bay Area StadiumParaguay
Group F
Netherlands
Upcoming Houston StadiumSweden
Group E
Germany
Upcoming Toronto StadiumIvory Coast
Sunday 21 June 2026
Group E
Ecuador
Upcoming Kansas City StadiumCuraçao
Group F
Tunisia
Upcoming Monterrey StadiumJapan
Group H
Spain
Upcoming Atlanta StadiumSaudi Arabia
Group G
Belgium
Upcoming Los Angeles StadiumIran
Group H
Uruguay
Upcoming Miami StadiumCape Verde
Monday 22 June 2026
Group G
New Zealand
Upcoming Vancouver StadiumEgypt
Group J
Argentina
Upcoming Dallas StadiumAustria
Group I
France
Upcoming Philadelphia StadiumIraq
Tuesday 23 June 2026
Group I
Norway
Upcoming New York New Jersey StadiumSenegal
Group J
Jordan
Upcoming San Francisco Bay Area StadiumAlgeria
Group K
Portugal
Upcoming Houston StadiumUzbekistan
Group L
England
Upcoming Boston StadiumGhana
Wednesday 24 June 2026
Group L
Panama
Upcoming Toronto StadiumCroatia
Group K
Colombia
Upcoming Estadio GuadalajaraDR Congo
Group B
Switzerland
Upcoming Vancouver StadiumCanada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Upcoming Seattle StadiumQatar
Group C
Scotland
Upcoming Miami StadiumBrazil
Group C
Morocco
Upcoming Atlanta StadiumHaiti
Thursday 25 June 2026
Group A
Czech Republic
Upcoming Mexico City StadiumMexico
Group A
South Africa
Upcoming Monterrey StadiumSouth Korea
Group E
Curaçao
Upcoming Philadelphia StadiumIvory Coast
Group E
Ecuador
Upcoming New York New Jersey StadiumGermany
Friday 26 June 2026
Group F
Japan
Upcoming Dallas StadiumSweden
Group F
Tunisia
Upcoming Kansas City StadiumNetherlands
Group D
Turkey
Upcoming Los Angeles StadiumUnited States
Group D
Paraguay
Upcoming San Francisco Bay Area StadiumAustralia
Group I
Norway
Upcoming Boston StadiumFrance
Group I
Senegal
Upcoming Toronto StadiumIraq
Saturday 27 June 2026
Group H
Cape Verde
Upcoming Houston StadiumSaudi Arabia
Group H
Uruguay
Upcoming Estadio GuadalajaraSpain
Group G
Egypt
Upcoming Seattle StadiumIran
Group G
New Zealand
Upcoming Vancouver StadiumBelgium
Group L
Panama
Upcoming New York New Jersey StadiumEngland
Group L
Croatia
Upcoming Philadelphia StadiumGhana
Sunday 28 June 2026
Group K
Colombia
Upcoming Miami StadiumPortugal
Group K
DR Congo
Upcoming Atlanta StadiumUzbekistan
Group J
Algeria
Upcoming Kansas City StadiumAustria
Group J
Jordan
Upcoming Dallas StadiumArgentina
Round of 32
Runner-up Group A
Upcoming Los Angeles StadiumRunner-up Group B
Monday 29 June 2026
Round of 32
Winner Group C
Upcoming Houston StadiumRunner-up Group F
Round of 32
Winner Group E
Upcoming Boston Stadium3rd Group A/B/C/D/F
Tuesday 30 June 2026
Round of 32
Winner Group F
Upcoming Monterrey StadiumRunner-up Group C
Round of 32
Runner-up Group E
Upcoming Dallas StadiumRunner-up Group I
Round of 32
Winner Group I
Upcoming New York New Jersey Stadium3rd Group C/D/F/G/H
Wednesday 1 July 2026
Round of 32
Winner Group A
Upcoming Mexico City Stadium3rd Group C/E/F/H/I
Round of 32
Winner Group L
Upcoming Atlanta Stadium3rd Group E/H/I/J/K
Round of 32
Winner Group G
Upcoming Seattle Stadium3rd Group A/E/H/I/J
Thursday 2 July 2026
Round of 32
Winner Group D
Upcoming San Francisco Bay Area Stadium3rd Group B/E/F/I/J
Round of 32
Winner Group H
Upcoming Los Angeles StadiumRunner-up Group J
Friday 3 July 2026
Round of 32
Runner-up Group K
Upcoming Toronto StadiumRunner-up Group L
Round of 32
Winner Group B
Upcoming Vancouver Stadium3rd Group E/F/G/I/J
Round of 32
Runner-up Group D
Upcoming Dallas StadiumRunner-up Group G
Round of 32
Winner Group J
Upcoming Miami StadiumRunner-up Group H
Saturday 4 July 2026
Round of 32
Winner Group K
Upcoming Kansas City Stadium3rd Group D/E/I/J/L
Round of 16
Winner Match 73
Upcoming Houston StadiumWinner Match 75
Round of 16
Winner Match 74
Upcoming Philadelphia StadiumWinner Match 77
Sunday 5 July 2026
Round of 16
Winner Match 76
Upcoming New York New Jersey StadiumWinner Match 78
Monday 6 July 2026
Round of 16
Winner Match 79
Upcoming Mexico City StadiumWinner Match 80
Round of 16
Winner Match 83
Upcoming Dallas StadiumWinner Match 84
Tuesday 7 July 2026
Round of 16
Winner Match 81
Upcoming Seattle StadiumWinner Match 82
Round of 16
Winner Match 86
Upcoming Atlanta StadiumWinner Match 88
Round of 16
Winner Match 85
Upcoming Vancouver StadiumWinner Match 87
Thursday 9 July 2026
Quarterfinals
Winner Match 89
Upcoming Boston StadiumWinner Match 90
Friday 10 July 2026
Quarterfinals
Winner Match 93
Upcoming Los Angeles StadiumWinner Match 94
Saturday 11 July 2026
Quarterfinals
Winner Match 91
Upcoming Miami StadiumWinner Match 92
Sunday 12 July 2026
Quarterfinals
Winner Match 95
Upcoming Kansas City StadiumWinner Match 96
Tuesday 14 July 2026
Semifinals
Winner Match 97
Upcoming Dallas StadiumWinner Match 98
Wednesday 15 July 2026
Semifinals
Winner Match 99
Upcoming Atlanta StadiumWinner Match 100
Saturday 18 July 2026
Third-place match
Loser Match 101
Upcoming Miami StadiumLoser Match 102
Sunday 19 July 2026
Final
Winner Match 101
Upcoming New York New Jersey StadiumWinner Match 102
Group A
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|South Africa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|South Korea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Mexico
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Czech Republic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group B
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Bosnia and Herzegovina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Switzerland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group C
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Morocco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Scotland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group D
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turkey
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|United States
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group E
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Germany
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ivory Coast
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group F
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Netherlands
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sweden
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group G
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgium
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|New Zealand
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Egypt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group H
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Spain
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group I
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iraq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norway
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group J
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group K
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|DR Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group L
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|England
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0