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CDM 2026: Mexico – South Africa, Morocco – Brazil, France – Senegal, the group stage schedule

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un immense marathon footballistique, avec un calendrier dense et des affiches de prestige dès la phase de groupes. Découvrez le programme complet du tournoi.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Coupe de Monde de Football 2026 aux Etats Unis
Coupe de Monde de Football 2026 aux Etats Unis PH: BBC
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SUMMARY

La FIFA a dévoilé un programme dense pour la Coupe du monde 2026, avec notamment un premier tour étalé du 11 au 28 juin. Dès l’ouverture, le Mexique affronte l’Afrique du Sud, avant une succession de chocs entre nations majeures et outsiders. Le Brésil défiera le Maroc, tandis que la France débutera face au Sénégal dans un duel déjà très attendu. L’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal entreront également en scène dans une phase de groupes relevée.

Plusieurs affiches promettent des étincelles, notamment États-Unis–Australie, Allemagne–Côte d’Ivoire ou encore Pays-Bas–Japon. Le calendrier, condensé et rythmé, offre des rencontres quotidiennes jusqu’au 28 juin, avec des oppositions intercontinentales à haute intensité. Cette édition s’annonce particulièrement ouverte, avec des surprises possibles dès les premières journées. Les supporters du monde entier auront droit à un marathon footballistique exceptionnel.

Le programme complet des phases de poule (heure en GMT)

Jeudi 11 juin

19:00 Mexique – Afrique du Sud

VENDREDI 12 JUIN

02:00 Corée du Sud – République Tchèque
19:00 Canada – Bosnie-Herzégovine

SAMEDI 13 JUIN

01:00 États-Unis – Paraguay
19:00 Qatar – Suisse
22:00 Brésil – Maroc

DIMANCHE 14 JUIN

01:00 Haïti – Écosse
04:00 Australie – Turquie
17:00 Allemagne – Curaçao
20:00 Pays-Bas – Japon

LUNDI 15 JUIN

23:00 Côte d’Ivoire – Équateur
02:00 Suède – Tunisie
16:00 Espagne – Cap-Vert
19:00 Belgique – Égypte
22:00 Arabie saoudite – Uruguay

MARDI 16 JUIN

01:00 Iran – Nouvelle-Zélande
19:00 France – Sénégal
22:00 Irak – Norvège

MERCREDI 17 JUIN

01:00 Argentine – Algérie
04:00 Autriche – Jordanie
17:00 Portugal – RD Congo
20:00 Angleterre – Croatie

JEUDI 18 JUIN

23:00 Ghana – Panama
02:00 Ouzbékistan – Colombie
16:00 République Tchèque – Afrique du Sud
19:00 Suisse – Bosnie-Herzégovine
22:00 Canada – Qatar

VENDREDI 19 JUIN

01:00 Mexique – Corée du Sud
19:00 États-Unis – Australie
22:00 Écosse – Maroc

SAMEDI 20 JUIN

00:30 Brésil – Haïti
03:00 Turquie – Paraguay
17:00 Pays-Bas – Suède
20:00 Allemagne – Côte d’Ivoire

DIMANCHE 21 JUIN

00:00 Équateur – Curaçao
04:00 Tunisie – Japon
16:00 Espagne – Arabie saoudite
19:00 Belgique – Iran
22:00 Uruguay – Cap-Vert

LUNDI 22 JUIN

01:00 Nouvelle-Zélande – Égypte
17:00 Argentine – Autriche
21:00 France – Irak

MARDI 23 JUIN

00:00 Norvège – Sénégal
03:00 Jordanie – Algérie
17:00 Portugal – Ouzbékistan
20:00 Angleterre – Ghana

MERCREDI 24 JUIN

23:00 Panama – Croatie
02:00 Colombie – RD Congo
19:00 Suisse – Canada
19:00 Bosnie-Herzégovine – Qatar
22:00 Écosse – Brésil
22:00 Maroc – Haïti

JEUDI 25 JUIN

01:00 Afrique du Sud – Corée du Sud
01:00 République Tchèque – Mexique
20:00 Équateur – Allemagne
22:00 Curaçao – Côte d’Ivoire

VENDREDI 26 JUIN

23:00 Tunisie – Pays-Bas
23:00 Japon – Suède
02:00 Paraguay – Australie
02:00 Turquie – États-Unis
19:00 Norvège – France
19:00 Sénégal – Irak

SAMEDI 27 JUIN

00:00 Uruguay – Espagne
00:00 Cap-Vert – Arabie saoudite
03:00 Nouvelle-Zélande – Belgique
03:00 Égypte – Iran
21:00 Panama – Angleterre
21:00 Croatie – Ghana

DIMANCHE 28 JUIN

23:30 Colombie – Portugal
23:30 RD Congo – Ouzbékistan
02:00 Algérie – Autriche
02:00 Jordanie – Argentine



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