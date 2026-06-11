CDM 2026: Mexique – Afrique du Sud, Maroc – Brésil, France – Sénégal, le programme des phases de poule
La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un immense marathon footballistique, avec un calendrier dense et des affiches de prestige dès la phase de groupes. Découvrez le programme complet du tournoi.
SOMMAIRE
- Le programme complet des phases de poule (heure en GMT)
- Jeudi 11 juin
- VENDREDI 12 JUIN
- SAMEDI 13 JUIN
- DIMANCHE 14 JUIN
- LUNDI 15 JUIN
- MARDI 16 JUIN
- MERCREDI 17 JUIN
- JEUDI 18 JUIN
- VENDREDI 19 JUIN
- SAMEDI 20 JUIN
- DIMANCHE 21 JUIN
- LUNDI 22 JUIN
- MARDI 23 JUIN
- MERCREDI 24 JUIN
- JEUDI 25 JUIN
- VENDREDI 26 JUIN
- SAMEDI 27 JUIN
- DIMANCHE 28 JUIN
La FIFA a dévoilé un programme dense pour la Coupe du monde 2026, avec notamment un premier tour étalé du 11 au 28 juin. Dès l’ouverture, le Mexique affronte l’Afrique du Sud, avant une succession de chocs entre nations majeures et outsiders. Le Brésil défiera le Maroc, tandis que la France débutera face au Sénégal dans un duel déjà très attendu. L’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal entreront également en scène dans une phase de groupes relevée.
Plusieurs affiches promettent des étincelles, notamment États-Unis–Australie, Allemagne–Côte d’Ivoire ou encore Pays-Bas–Japon. Le calendrier, condensé et rythmé, offre des rencontres quotidiennes jusqu’au 28 juin, avec des oppositions intercontinentales à haute intensité. Cette édition s’annonce particulièrement ouverte, avec des surprises possibles dès les premières journées. Les supporters du monde entier auront droit à un marathon footballistique exceptionnel.
Le programme complet des phases de poule (heure en GMT)
Jeudi 11 juin
19:00 Mexique – Afrique du Sud
VENDREDI 12 JUIN
02:00 Corée du Sud – République Tchèque
19:00 Canada – Bosnie-Herzégovine
SAMEDI 13 JUIN
01:00 États-Unis – Paraguay
19:00 Qatar – Suisse
22:00 Brésil – Maroc
DIMANCHE 14 JUIN
01:00 Haïti – Écosse
04:00 Australie – Turquie
17:00 Allemagne – Curaçao
20:00 Pays-Bas – Japon
LUNDI 15 JUIN
23:00 Côte d’Ivoire – Équateur
02:00 Suède – Tunisie
16:00 Espagne – Cap-Vert
19:00 Belgique – Égypte
22:00 Arabie saoudite – Uruguay
MARDI 16 JUIN
01:00 Iran – Nouvelle-Zélande
19:00 France – Sénégal
22:00 Irak – Norvège
MERCREDI 17 JUIN
01:00 Argentine – Algérie
04:00 Autriche – Jordanie
17:00 Portugal – RD Congo
20:00 Angleterre – Croatie
JEUDI 18 JUIN
23:00 Ghana – Panama
02:00 Ouzbékistan – Colombie
16:00 République Tchèque – Afrique du Sud
19:00 Suisse – Bosnie-Herzégovine
22:00 Canada – Qatar
VENDREDI 19 JUIN
01:00 Mexique – Corée du Sud
19:00 États-Unis – Australie
22:00 Écosse – Maroc
SAMEDI 20 JUIN
00:30 Brésil – Haïti
03:00 Turquie – Paraguay
17:00 Pays-Bas – Suède
20:00 Allemagne – Côte d’Ivoire
DIMANCHE 21 JUIN
00:00 Équateur – Curaçao
04:00 Tunisie – Japon
16:00 Espagne – Arabie saoudite
19:00 Belgique – Iran
22:00 Uruguay – Cap-Vert
LUNDI 22 JUIN
01:00 Nouvelle-Zélande – Égypte
17:00 Argentine – Autriche
21:00 France – Irak
MARDI 23 JUIN
00:00 Norvège – Sénégal
03:00 Jordanie – Algérie
17:00 Portugal – Ouzbékistan
20:00 Angleterre – Ghana
MERCREDI 24 JUIN
23:00 Panama – Croatie
02:00 Colombie – RD Congo
19:00 Suisse – Canada
19:00 Bosnie-Herzégovine – Qatar
22:00 Écosse – Brésil
22:00 Maroc – Haïti
JEUDI 25 JUIN
01:00 Afrique du Sud – Corée du Sud
01:00 République Tchèque – Mexique
20:00 Équateur – Allemagne
22:00 Curaçao – Côte d’Ivoire
VENDREDI 26 JUIN
23:00 Tunisie – Pays-Bas
23:00 Japon – Suède
02:00 Paraguay – Australie
02:00 Turquie – États-Unis
19:00 Norvège – France
19:00 Sénégal – Irak
SAMEDI 27 JUIN
00:00 Uruguay – Espagne
00:00 Cap-Vert – Arabie saoudite
03:00 Nouvelle-Zélande – Belgique
03:00 Égypte – Iran
21:00 Panama – Angleterre
21:00 Croatie – Ghana
DIMANCHE 28 JUIN
23:30 Colombie – Portugal
23:30 RD Congo – Ouzbékistan
02:00 Algérie – Autriche
02:00 Jordanie – Argentine
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