World Cup 2026: Algeria in 4-3-3 against Austria’s 4-2-3-1 with Mahrez and Arnautović starting

Algeria and Austria have confirmed their starting lineups for their 2026 World Cup Group J match at Arrowhead Stadium, with Riyad Mahrez and Marko Arnautović both starting.
The starting lineups for Algeria and Austria have now been confirmed for their Group J clash at the 2026 World Cup. The match will take place on June 28 at 3:00 GMT+1 at Arrowhead Stadium, with play set to begin in a group stage where the picture remains open.
Algeria line up in a 4-3-3 formation under Vladimir Petkovic to make the most of the attacking potential around Riyad Mahrez, Amine Gouiri and Farès Chaïbi. This setup is designed to favor a fluid and dynamic attack, with a balanced midfield represented by Houssem Aouar, Nabil Bentaleb and Ibrahim Maza.
For Austria, coach Ralf Rangnick opts for a 4-2-3-1 system, with Marko Arnautović leading the line in a team strengthened by the notable presence of David Alaba in defense and Marcel Sabitzer in the creative role. This structure is intended to establish a solid block while maintaining multiple attacking options.
Both teams are looking to consolidate their position in this group, shaped by Algeria’s win over Jordan and Austria’s defeat against Argentina, making this match a key step for their qualification ambitions.
Reading Algeria’s lineup
Algeria rely on a 4-3-3 with Oussama Benbot in goal. The defensive line consists of Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini and Jaouen Hadjam, ensuring full coverage. The midfield brings together Houssem Aouar, Nabil Bentaleb and Ibrahim Maza, combining creativity and solidity.
In attack, Riyad Mahrez plays a key role on the right flank, with Amine Gouiri through the middle and Farès Chaïbi on the left flank. This attacking trident emphasizes pace and individual technique to break through opposing defenses.
In reserve, the team has additional goalkeepers Melvin Mastil and Luca Zidane, as well as several defenders such as Achref Abada and Mohamed Tougai. Hicham Boudaoui and Ramiz Zerrouki also provide options in midfield, while Adil Boulbina and Anis Hadj Moussa complete the alternative attacking resources.
Reading Austria’s lineup
Austria are built around a 4-2-3-1 shape with Alexander Schlager in goal. The defense includes Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba and Phillipp Mwene. The midfield double pivot is held by Nicolas Seiwald and Xaver Schlager.
Romano Schmid, Konrad Laimer and Marcel Sabitzer make up the line of three attacking midfielders, with Marko Arnautović alone up front. This setup allows the team to combine defensive balance with quick transitions into attack.
On the bench, several players such as Michael Gregoritsch and Saša Kalajdžić can provide attacking solutions, while Patrick Pentz and Florian Wiegele fill the role of additional goalkeepers.
The starting lineups Starters 11
16
Oussama Benbot
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
13
Jaouen Hadjam
Defender
8
Houssem Aouar
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
7
Marko Arnautović
Forward
Substitutes 15
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
3
Kevin Danso
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
24
Paul Wanner
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
14
Saša Kalajdžić
Algeria
Upcoming
03:00
Arrowhead Stadium Austria
28/06/2026 03:00
·
Group J
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
View match details for Argentina - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
4
Gonzalo Montiel
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
11
Anis Hadj Moussa
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0 Tirs : Argentina 10 / Algeria 7 Possession : Argentina 48% / Algeria 52% Corners : Argentina 2 / Algeria 2 Fautes : Argentina 12 / Algeria 7 Passes : Argentina 561 / Algeria 595 Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92% xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentina) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2 Facundo Medina (Argentina) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
17/06
Group J
Argentina
Finished
3-0
Arrowhead Stadium Algeria
View match details for Austria - Jordan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Line-ups
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
14
Saša Kalajdžić
Forward
Substitutes 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
16
Mo Abualnadi
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
11
Odeh Fakhoury
Forward
9
Ali Olwan
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Match stats
Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4 Tirs : Austria 8 / Jordan 10 Possession : Austria 65% / Jordan 35% Corners : Austria 3 / Jordan 3 Fautes : Austria 10 / Jordan 6 Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0 Passes : Austria 522 / Jordan 280 Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75% xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
Key players
Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3 Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
17/06
Group J
Austria
Finished
3-1
Levi's Stadium Jordan
View match details for Argentina - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
26
Nahuel Molina
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
3
Kevin Danso
Defender
8
David Alaba
Defender
20
Konrad Laimer
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
24
Paul Wanner
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
11
Michael Gregoritsch
Forward
Substitutes 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Match stats
Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1 Tirs : Argentina 6 / Austria 5 Possession : Argentina 57% / Austria 43% Corners : Argentina 1 / Austria 2 Fautes : Argentina 10 / Austria 10 Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2 Passes : Argentina 498 / Austria 377 Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84% xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Austria) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentina) : note 7 Cristian Romero (Argentina) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group J
Argentina
Finished
2-0
AT&T Stadium Austria
View match details for Jordan - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
9
Ali Olwan
Forward
13
Mahmoud Al-Mardi
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
6
Ramiz Zerrouki
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
10
Farès Chaïbi
Midfielder
9
Amine Gouiri
Forward
Substitutes 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8 Tirs : Jordan 8 / Algeria 17 Possession : Jordan 27% / Algeria 73% Corners : Jordan 1 / Algeria 9 Fautes : Jordan 10 / Algeria 6 Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1 Passes : Jordan 232 / Algeria 620 Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88% xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
Key players
Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algeria) : note 7.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group J
Jordan
Finished
1-2
Levi's Stadium Algeria
View match details for Algeria - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
16
Oussama Benbot
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
13
Jaouen Hadjam
Defender
8
Houssem Aouar
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
7
Marko Arnautović
Forward
Substitutes 15
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
3
Kevin Danso
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
24
Paul Wanner
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
14
Saša Kalajdžić
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
M. Amoura : Algeria · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Algeria
Upcoming
03:00
Arrowhead Stadium Austria
View match details for Jordan - Argentina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
24
Ali Al Azaizeh
Forward
9
Ali Olwan
Forward
11
Odeh Fakhoury
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
26
Anas Badawi
16
Mo Abualnadi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
19
Saad Al Rousan
17
Saleem Obaid
6
Amer Jamous
15
Ibrahim Sadeh
7
Mohammad Abu Zrayq
25
Mohammad Al Daoud
14
Rajaei Ayed
13
Mahmoud Al-Mardi
10
Mousa Tamari
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
17
Giuliano Simeone
Defender
19
Nicolás Otamendi
Defender
2
Marcos Senesi
Defender
3
Nicolás Tagliafico
Defender
18
Nico Paz
Midfielder
5
Leandro Paredes
Midfielder
14
Exequiel Palacios
Midfielder
11
Giovani Lo Celso
Midfielder
9
Julián Alvarez
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
12
Gerónimo Rulli
1
Juan Musso
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
26
Nahuel Molina
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
15
Nicolás González
7
Rodrigo De Paul
16
Thiago Almada
8
Valentín Barco
21
José Manuel López
10
Lionel Messi
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Jordan
Upcoming
03:00
AT&T Stadium Argentina
Group J
Team J G N P BP BC Diff Pts Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 Jordan 2 0 0 2 2 5 -3 0
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