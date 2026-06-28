World Cup 2026: Algeria in 4-3-3 against Austria’s 4-2-3-1 with Mahrez and Arnautović starting

Algeria and Austria have confirmed their starting lineups for their 2026 World Cup Group J match at Arrowhead Stadium, with Riyad Mahrez and Marko Arnautović both starting.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
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SUMMARY

The starting lineups for Algeria and Austria have now been confirmed for their Group J clash at the 2026 World Cup. The match will take place on June 28 at 3:00 GMT+1 at Arrowhead Stadium, with play set to begin in a group stage where the picture remains open.

Algeria line up in a 4-3-3 formation under Vladimir Petkovic to make the most of the attacking potential around Riyad Mahrez, Amine Gouiri and Farès Chaïbi. This setup is designed to favor a fluid and dynamic attack, with a balanced midfield represented by Houssem Aouar, Nabil Bentaleb and Ibrahim Maza.

For Austria, coach Ralf Rangnick opts for a 4-2-3-1 system, with Marko Arnautović leading the line in a team strengthened by the notable presence of David Alaba in defense and Marcel Sabitzer in the creative role. This structure is intended to establish a solid block while maintaining multiple attacking options.

Both teams are looking to consolidate their position in this group, shaped by Algeria’s win over Jordan and Austria’s defeat against Argentina, making this match a key step for their qualification ambitions.

Reading Algeria’s lineup

Algeria rely on a 4-3-3 with Oussama Benbot in goal. The defensive line consists of Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini and Jaouen Hadjam, ensuring full coverage. The midfield brings together Houssem Aouar, Nabil Bentaleb and Ibrahim Maza, combining creativity and solidity.

In attack, Riyad Mahrez plays a key role on the right flank, with Amine Gouiri through the middle and Farès Chaïbi on the left flank. This attacking trident emphasizes pace and individual technique to break through opposing defenses.

In reserve, the team has additional goalkeepers Melvin Mastil and Luca Zidane, as well as several defenders such as Achref Abada and Mohamed Tougai. Hicham Boudaoui and Ramiz Zerrouki also provide options in midfield, while Adil Boulbina and Anis Hadj Moussa complete the alternative attacking resources.

Reading Austria’s lineup

Austria are built around a 4-2-3-1 shape with Alexander Schlager in goal. The defense includes Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba and Phillipp Mwene. The midfield double pivot is held by Nicolas Seiwald and Xaver Schlager.

Romano Schmid, Konrad Laimer and Marcel Sabitzer make up the line of three attacking midfielders, with Marko Arnautović alone up front. This setup allows the team to combine defensive balance with quick transitions into attack.

On the bench, several players such as Michael Gregoritsch and Saša Kalajdžić can provide attacking solutions, while Patrick Pentz and Florian Wiegele fill the role of additional goalkeepers.

The starting lineups

Algeria
System4-3-3Head coachVladimir Petkovic
Starters11
  1. 16 Oussama Benbot Goalkeeper
  2. 17 Rafik Belghali Defender
  3. 2 Aïssa Mandi Defender
  4. 21 Ramy Bensebaini Defender
  5. 13 Jaouen Hadjam Defender
  6. 8 Houssem Aouar Midfielder
  7. 19 Nabil Bentaleb Midfielder
  8. 22 Ibrahim Maza Midfielder
  9. 7 Riyad Mahrez Forward
  10. 9 Amine Gouiri Forward
  11. 10 Farès Chaïbi Forward
Substitutes14
  • 1 Melvin Mastil
  • 23 Luca Zidane
  • 3 Achref Abada
  • 4 Mohamed Tougai
  • 5 Zineddine Belaid
  • 15 Rayan Aït-Nouri
  • 26 Samir Sophian Chergui
  • 6 Ramiz Zerrouki
  • 14 Hicham Boudaoui
  • 24 Yassine Titraoui
  • 11 Anis Hadj Moussa
  • 20 Adil Boulbina
  • 12 Ahmed Nadhir Benbouali
  • 25 Farès Ghedjemis
Austria
System4-2-3-1Head coachRalf Rangnick
Starters11
  1. 1 Alexander Schlager Goalkeeper
  2. 5 Stefan Posch Defender
  3. 15 Philipp Lienhart Defender
  4. 8 David Alaba Defender
  5. 16 Phillipp Mwene Defender
  6. 6 Nicolas Seiwald Midfielder
  7. 4 Xaver Schlager Midfielder
  8. 18 Romano Schmid Midfielder
  9. 20 Konrad Laimer Midfielder
  10. 9 Marcel Sabitzer Midfielder
  11. 7 Marko Arnautović Forward
Substitutes15
  • 12 Florian Wiegele
  • 13 Patrick Pentz
  • 2 David Affengruber
  • 3 Kevin Danso
  • 23 Marco Friedl
  • 25 Michael Svoboda
  • 10 Florian Grillitsch
  • 17 Carney Chukwuemeka
  • 19 Dejan Ljubičić
  • 22 Alexander Prass
  • 24 Paul Wanner
  • 26 Alessandro Schöpf
  • 21 Patrick Wimmer
  • 11 Michael Gregoritsch
  • 14 Saša Kalajdžić
Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
28/06/2026 03:00 Group J
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Group J schedule
View full schedule
Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Algeria210124-23
Jordan200225-30
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