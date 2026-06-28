World Cup 2026: Jordan in 3-4-2-1 against Argentina’s 4-4-2 with Martínez and Álvarez

Jordan face Argentina in Group J of the 2026 World Cup at AT&T Stadium, with Jamal Sellami using a 3-4-2-1 and Lionel Scaloni naming a 4-4-2 led by Martínez, Álvarez and Lautaro Martínez.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
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SUMMARY

In the group stage of the 2026 World Cup, Jordan and Argentina meet on June 28, 2026 at 3:00 GMT+1 at AT&T Stadium in Arlington, Texas. This Group J match pits a Jordan side still looking for its first point after two defeats against an unbeaten Argentina already top of the group. The stakes are high for the Jordanians, who must respond after their 1-2 defeat to Algeria, while Argentina are looking to strengthen their lead after a 2-0 win over Austria.

Jamal Sellami sets his team up in a 3-4-2-1. Yazeed Abu Laila will be in goal, protected by a three-man defence made up of Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab and Husam Ali Mohammad Abudahab. In midfield, Nizar Al-Rashdan and Mohannad Abu Taha will occupy the flanks, while Noor Al-Rawabdeh and Ehsan Haddad will operate centrally. The attack is built around Odeh Fakhoury and Ali Al Azaizeh supporting centre-forward Ali Olwan.

On the other side, Lionel Scaloni prepares his team in a classic 4-4-2. Emiliano Martínez will be in goal, with a back line featuring Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico and Giuliano Simeone. The four-man midfield will rely on Leandro Paredes and Exequiel Palacios in central roles, supported by Giovani Lo Celso and Nico Paz on the wings. The strike partnership will be made up of Julián Álvarez and Lautaro Martínez, confirming the coach’s faith in his dynamic forwards.

This tactical duel therefore matches a Jordanian system built around a three-man defensive line and a packed midfield against an Argentine 4-4-2 balanced between defensive solidity and attacking creativity, driven by key figures such as Leandro Paredes and Giovani Lo Celso.

Reading Jordan’s XI

Jordan will play in a 3-4-2-1 under Jamal Sellami. The defensive trio of Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab and Husam Ali Mohammad Abudahab will have to contain Argentina’s attacking power. On the flanks, Nizar Al-Rashdan and Mohannad Abu Taha will play a crucial role in attacking transitions and defensive cover. The central midfield will rely on Noor Al-Rawabdeh and Ehsan Haddad to provide support and creativity. Up front, Ali Olwan will be the target centre-forward, supported by Ali Al Azaizeh and Odeh Fakhoury as Jordan look to create chances and trouble the opposing defence.

Reading Argentina’s XI

Lionel Scaloni’s Argentina line up in a typical 4-4-2. The defence will trust the experienced Otamendi-Senesi pairing, supported by Tagliafico and Simeone in the wide areas. In midfield, Leandro Paredes and Exequiel Palacios will form a technical double pivot, while Giovani Lo Celso and Nico Paz will provide attacking options on the wings. In attack, Julián Álvarez and Lautaro Martínez will form the forward pairing, backed by a solid Emiliano Martínez in goal. This setup is designed to maintain defensive solidity while exploiting pace and collective technical quality in attack.

The starting lineups

Jordan
System3-4-2-1CoachJamal Sellami
Starters11
  1. 1 Yazeed Abu Laila Goalkeeper
  2. 3 Abdallah Nasib Defender
  3. 5 Yazan Al-Arab Defender
  4. 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Defender
  5. 23 Ehsan Haddad Midfielder
  6. 21 Nizar Al-Rashdan Midfielder
  7. 8 Noor Al-Rawabdeh Midfielder
  8. 20 Mohannad Abu Taha Midfielder
  9. 24 Ali Al Azaizeh Forward
  10. 9 Ali Olwan Forward
  11. 11 Odeh Fakhoury Forward
Substitutes15
  • 22 Abdallah Al-Fakhouri
  • 12 Noureddin Zaid
  • 26 Anas Badawi
  • 16 Mo Abualnadi
  • 18 Mohammad Abu Ghoush
  • 2 Mohammad Ali Hasheesh
  • 19 Saad Al Rousan
  • 17 Saleem Obaid
  • 6 Amer Jamous
  • 15 Ibrahim Sadeh
  • 7 Mohammad Abu Zrayq
  • 25 Mohammad Al Daoud
  • 14 Rajaei Ayed
  • 13 Mahmoud Al-Mardi
  • 10 Mousa Tamari
Argentina
System4-4-2CoachLionel Scaloni
Starters11
  1. 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
  2. 17 Giuliano Simeone Defender
  3. 19 Nicolás Otamendi Defender
  4. 2 Marcos Senesi Defender
  5. 3 Nicolás Tagliafico Defender
  6. 18 Nico Paz Midfielder
  7. 5 Leandro Paredes Midfielder
  8. 14 Exequiel Palacios Midfielder
  9. 11 Giovani Lo Celso Midfielder
  10. 9 Julián Alvarez Forward
  11. 22 Lautaro Martínez Forward
Substitutes15
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 1 Juan Musso
  • 25 Facundo Medina
  • 6 Lisandro Martínez
  • 26 Nahuel Molina
  • 13 Cristian Romero
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 20 Alexis Mac Allister
  • 24 Enzo Fernández
  • 15 Nicolás González
  • 7 Rodrigo De Paul
  • 16 Thiago Almada
  • 8 Valentín Barco
  • 21 José Manuel López
  • 10 Lionel Messi
Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
28/06/2026 03:00 Group J
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Group J schedule
View full schedule
Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Algeria210124-23
Jordan200225-30
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