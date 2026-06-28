World Cup 2026: South Africa and Canada Meet in Round of 32 at Los Angeles Stadium

South Africa and Canada meet at Los Angeles Stadium on June 28, 2026, in the FIFA World Cup Round of 32, with a place in the Round of 16 at stake.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Afrique du Sud VS Canada, le 28/06/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
Illustration du match Afrique du Sud VS Canada, le 28/06/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
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SUMMARY

On June 28, 2026, at 20:00 GMT+1, South Africa and Canada meet at Los Angeles Stadium to contest the Round of 32 of the FIFA World Cup 2026. This clash marks a crucial step for two teams aiming to reach a historic milestone in the competition. South Africa are looking to confirm their return after a long absence, while Canada intend to justify their status as co-hosts.

This meeting comes with neither South Africa nor Canada having yet played in this knockout stage. Both teams reach this point after their respective group-stage campaigns, with no other previous result in this competition. The stakes are high, as the winner will qualify for the Round of 16, continuing their path toward the quarter-finals.

The South Africans, absent from the World Cup since 2010, have produced a remarkable performance to reach this knockout phase, driven by a solid and disciplined collective. Canada, taking part in their third World Cup, want to go further than the group stages, where they have fallen short so far, relying on an enthusiastic and dynamic squad.

The match is expected to be tactical, with South Africa favouring a compact defence and quick transitions forward. Canada, for their part, play an attacking brand of football built on a high press and physical intensity, looking to impose their tempo from the outset.

Focus on South Africa

Managed by Hugo Broos since May 2021, South Africa display a rigorous style built around their goalkeeper and captain Ronwen Williams, a key figure in the defence. The coach has integrated young talents to ensure a balance between experience and dynamism. His team rely on defensive solidity to repel opposition attacks while exploiting quick counterattacks. That strategy has enabled them to reach the Round of 32 of this World Cup for the first time, a first since 2010 for the nation.

Focus on Canada

Canada, led by American head coach Jesse Marsch, have built their campaign around a talented and committed team. Alphonso Davies remains the central figure; despite a recent injury, he is part of the 26-man squad selected. The Canadian side favour an attacking and aggressive style, looking to dominate the pitch through high pressing and a constant desire to move forward. The absence of winger Marcelo Flores has affected the squad’s depth, but the team remain ambitious as they look to overcome this first obstacle in the Round of 32 in front of a crowd firmly behind them.

South Africa
Upcoming Los Angeles Stadium
Canada
28/06/2026 20:00 Round of 32
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World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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19:01 Football : World Cup 2026: South Africa and Canada Meet in Round of 32 at Los Angeles Stadium
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19:01 World Cup 2026: South Africa and Canada Meet in Round of 32 at Los Angeles Stadium