World Cup 2026: Argentina underline dominance over Jordan with 3-1 win

Argentina beat Jordan 3-1 at AT&T Stadium in Dallas to stay top of Group J at the 2026 World Cup, while Jordan were eliminated without a point.
Argentina strengthened their position at the top of Group J at the 2026 World Cup with a 3-1 win over Jordan at AT&T Stadium in Dallas on June 28. In a match marked by Argentina’s fast start, Giovani Lo Celso opened the scoring in the 19th minute, followed by a goal from Lautaro Martínez in the 31st. Jordan responded in the second half through Mousa Tamari in the 55th minute, but Lionel Messi sealed Argentina’s victory with a goal in the 80th minute.
The win gives Argentina two consecutive victories in a group they lead with 6 points and a favorable +6 goal difference. Jordan, by contrast, already beaten in their first two matches, remain without a point and are eliminated from the competition. The match came in a context in which Argentina, the defending champions, have struggled to confirm their status as favorites but showed clear technical and tactical superiority against a Jordan team making its World Cup debut.
Tactically, Jordan, set up in a 3-4-2-1 under Jamal Sellami, tried to contain the opposition’s attacking intentions with a packed but not very mobile defense. Argentina coach Lionel Scaloni opted for a classic 4-4-2, combining defensive solidity with pace in attack. That setup allowed Lo Celso and Martínez to stand out in the quick transition game.
In the first half, the match shifted quickly after Mohannad Abu Taha received a yellow card in the 17th minute, giving Argentina a psychological edge. Two minutes later, Lo Celso scored with a precise strike in front of the Jordanian defense. Lautaro Martínez doubled the lead before the break, turning his team’s territorial dominance into a goal, reflected in 73% possession and 12 attempted shots, including 4 on target.
In the second half, substitutions brought fresh energy to both sides. Mousa Tamari came on for Jordan and reduced the deficit in the 55th minute, his goal coming after a fine pass from Ehsan Haddad. However, Lionel Messi, introduced in the 60th minute, gave Argentina renewed momentum and scored the third goal in the 80th minute, underlining his key role despite coming off the bench. Jordan conceded three goals in total and managed only one shot on target, highlighting the difficulties they faced against a technically and tactically superior team.
Jordan’s team against Argentina
Jordan, coached by Jamal Sellami, played in a 3-4-2-1 formation with Yazeed Abu Laila in goal and a defense made up of Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab and Husam Ali Mohammad Abudahab. In midfield, Ehsan Haddad drove play behind the attacking pair of Ali Al Azaizeh and Odeh Fakhoury. Despite limited possession (27%) and difficulty creating clear chances, the team showed some fighting spirit, notably through the goal from Mousa Tamari, who came on at halftime.
Jordan nevertheless suffered from a lack of precision in attack, with only one shot on target from a total of five attempts. The Haddad-Tamari duo created the only goal, but overall, the team could not impose a strong enough tempo to compete with Argentina. Two yellow cards, notably for Abu Taha and Yazan Al-Arab, under constant pressure, also limited their aggression.
Argentina live up to their billing as Messi proves decisive
Argentina, under Lionel Scaloni, deployed a classic 4-4-2 with Emiliano Martínez in goal, protected by the experienced pairing of Nicolas Otamendi and Marcos Senesi, alongside Nicolás Tagliafico and Exequiel Palacios on the flanks. The midfield of Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone and Nico Paz was able to dictate the tempo.
Giovani Lo Celso shone by opening the scoring and combining effectively, while Lautaro Martínez confirmed his good form by doubling the lead. Lionel Messi, although a substitute at kickoff, came on in the 60th minute and justified that decision with a decisive goal in the 80th. Julián Alvarez was also active in attack.
Argentina’s collective play, supported by 780 passes with a 92% success rate, made it easier to control possession and manage the match. No cards marred their performance, reflecting strict discipline. This display underlines Argentina’s ability to confirm their expected status in this group stage.
Jordan
Finished
1-3
AT&T Stadium Argentina
28/06/2026 03:00
·
Group J
Fil du match
17' Carton jaune - M. Abu Taha Jordanieieie, 17e 19' ⚽ But - G. Lo Celso Argentine, 19e 31' ⚽ But - L. Martinez Argentine, 31e 46' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Azaizeh (remplace M. Tamari) Jordanieieie, 46e 55' ⚽ But - M. Tamari (passe E. Haddad) Jordanieieie, 55e 60' ↑↓ Remplacement - G. Lo Celso (remplace T. Almada) Argentine, 60e 60' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace L. Messi) Argentine, 60e 61' ↑↓ Remplacement - N. Paz (remplace A. Mac Allister) Argentine, 61e 64' Carton jaune - Y. Al Arab Jordanieieie, 64e 71' ↑↓ Remplacement - G. Simeone (remplace V. Barco) Argentine, 71e 76' ↑↓ Remplacement - N. Al Rashdan (remplace A. Jamous) Jordanieieie, 76e 80' ⚽ But - L. Messi Argentine, 80e 82' ↑↓ Remplacement - J. Alvarez (remplace J. Lopez) Argentine, 82e 90' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90e 90' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90e 90+5' Carton jaune - Shararh Jordanieieie, 90+5e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordan 1 / Argentina 4 Tirs : Jordan 5 / Argentina 12 Possession : Jordan 27% / Argentina 73% Corners : Jordan 1 / Argentina 6 Fautes : Jordan 11 / Argentina 7 Cartons jaunes : Jordan 2 / Argentina 0 Passes : Jordan 277 / Argentina 780 Precision des passes : Jordan 80% / Argentina 92% xG : Jordan 0.74 / Argentina 2.14
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentina) : note 8.5, 1 but(s) Giovani Lo Celso (Argentina) : note 7.9, 1 but(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 7.7, 1 but(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 6.5, 1 but(s) Ehsan Haddad (Jordan) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
View match details for Argentina - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
4
Gonzalo Montiel
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
11
Anis Hadj Moussa
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0 Tirs : Argentina 10 / Algeria 7 Possession : Argentina 48% / Algeria 52% Corners : Argentina 2 / Algeria 2 Fautes : Argentina 12 / Algeria 7 Passes : Argentina 561 / Algeria 595 Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92% xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentina) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2 Facundo Medina (Argentina) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
17/06
Group J
Argentina
Finished
3-0
Arrowhead Stadium Algeria
View match details for Austria - Jordan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Line-ups
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
14
Saša Kalajdžić
Forward
Substitutes 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
16
Mo Abualnadi
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
11
Odeh Fakhoury
Forward
9
Ali Olwan
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Match stats
Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4 Tirs : Austria 8 / Jordan 10 Possession : Austria 65% / Jordan 35% Corners : Austria 3 / Jordan 3 Fautes : Austria 10 / Jordan 6 Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0 Passes : Austria 522 / Jordan 280 Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75% xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
Key players
Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3 Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
17/06
Group J
Austria
Finished
3-1
Levi's Stadium Jordan
View match details for Argentina - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
26
Nahuel Molina
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
3
Kevin Danso
Defender
8
David Alaba
Defender
20
Konrad Laimer
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
24
Paul Wanner
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
11
Michael Gregoritsch
Forward
Substitutes 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Match stats
Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1 Tirs : Argentina 6 / Austria 5 Possession : Argentina 57% / Austria 43% Corners : Argentina 1 / Austria 2 Fautes : Argentina 10 / Austria 10 Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2 Passes : Argentina 498 / Austria 377 Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84% xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Austria) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentina) : note 7 Cristian Romero (Argentina) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group J
Argentina
Finished
2-0
AT&T Stadium Austria
View match details for Jordan - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
9
Ali Olwan
Forward
13
Mahmoud Al-Mardi
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
6
Ramiz Zerrouki
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
10
Farès Chaïbi
Midfielder
9
Amine Gouiri
Forward
Substitutes 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8 Tirs : Jordan 8 / Algeria 17 Possession : Jordan 27% / Algeria 73% Corners : Jordan 1 / Algeria 9 Fautes : Jordan 10 / Algeria 6 Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1 Passes : Jordan 232 / Algeria 620 Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88% xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
Key players
Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algeria) : note 7.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group J
Jordan
Finished
1-2
Levi's Stadium Algeria
View match details for Algeria - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
11' Carton jaune - M. Arnautovic Autriche, 11e 28' ⚽ But - M. Arnautovic (passe D. Alaba) Autriche, 28e 45' ⚽ But - R. Belghali Algérie, 45e 46' ↑↓ Remplacement - M. Arnautovic (remplace M. Gregoritsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) Autriche, 46e 46' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wanner) Autriche, 46e 55' ⚽ But - M. Sabitzer (passe K. Laimer) Autriche, 55e 60' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 60e 62' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 62e 71' ↑↓ Remplacement - J. Hadjam (remplace R. Ait-Nouri) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Belghali (remplace S. Chergui) Algérie, 71e 90+3' ⚽ But - R. Mahrez (passe H. Aouar) Algérie, 90+3e 90+4' ↑↓ Remplacement - H. Aouar (remplace F. Ghedjemis) Algérie, 90+4e 90+5' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace S. Kalajdzic) Autriche, 90+5e 90+6' ⚽ But - S. Kalajdzic (passe M. Gregoritsch) Autriche, 90+6e
Line-ups
Starters 11
16
Oussama Benbot
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
13
Jaouen Hadjam
Defender
10
Farès Chaïbi
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
8
Houssem Aouar
Midfielder
9
Amine Gouiri
Forward
Substitutes 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
7
Marko Arnautović
Forward
Substitutes 15
10
Florian Grillitsch
24
Paul Wanner
11
Michael Gregoritsch
3
Kevin Danso
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
14
Saša Kalajdžić
Match stats
Tirs cadres : Algeria 5 / Austria 2 Tirs : Algeria 12 / Austria 9 Possession : Algeria 65% / Austria 35% Corners : Algeria 0 / Austria 3 Fautes : Algeria 3 / Austria 7 Cartons jaunes : Algeria 0 / Austria 1 Passes : Algeria 754 / Austria 396 Precision des passes : Algeria 94% / Austria 87% xG : Algeria 1.59 / Austria 1.18
Key players
Riyad Mahrez (Algeria) : note 9.3, 2 but(s) Houssem Aouar (Algeria) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Marko Arnautović (Austria) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Rafik Belghali (Algeria) : note 7.5, 1 but(s) Marcel Sabitzer (Austria) : note 7.3, 1 but(s) David Alaba (Austria) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Konrad Laimer (Austria) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Nabil Bentaleb (Algeria) : note 7.3
Absences & injuries
M. Amoura : Algeria · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Algeria
Finished
3-3
Arrowhead Stadium Austria
View match details for Jordan - Argentina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
17' Carton jaune - M. Abu Taha Jordanieieie, 17e 19' ⚽ But - G. Lo Celso Argentine, 19e 31' ⚽ But - L. Martinez Argentine, 31e 46' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Azaizeh (remplace M. Tamari) Jordanieieie, 46e 55' ⚽ But - M. Tamari (passe E. Haddad) Jordanieieie, 55e 60' ↑↓ Remplacement - G. Lo Celso (remplace T. Almada) Argentine, 60e 60' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace L. Messi) Argentine, 60e 61' ↑↓ Remplacement - N. Paz (remplace A. Mac Allister) Argentine, 61e 64' Carton jaune - Y. Al Arab Jordanieieie, 64e 71' ↑↓ Remplacement - G. Simeone (remplace V. Barco) Argentine, 71e 76' ↑↓ Remplacement - N. Al Rashdan (remplace A. Jamous) Jordanieieie, 76e 80' ⚽ But - L. Messi Argentine, 80e 82' ↑↓ Remplacement - J. Alvarez (remplace J. Lopez) Argentine, 82e 90' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90e 90' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90e 90+5' Carton jaune - Shararh Jordanieieie, 90+5e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
24
Ali Al Azaizeh
Forward
9
Ali Olwan
Forward
11
Odeh Fakhoury
Forward
Substitutes 15
13
Mahmoud Al-Mardi
10
Mousa Tamari
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
26
Anas Badawi
16
Mo Abualnadi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
19
Saad Al Rousan
17
Saleem Obaid
6
Amer Jamous
15
Ibrahim Sadeh
7
Mohammad Abu Zrayq
25
Mohammad Al Daoud
14
Rajaei Ayed
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
14
Exequiel Palacios
Defender
19
Nicolás Otamendi
Defender
2
Marcos Senesi
Defender
3
Nicolás Tagliafico
Defender
17
Giuliano Simeone
Midfielder
18
Nico Paz
Midfielder
5
Leandro Paredes
Midfielder
11
Giovani Lo Celso
Midfielder
22
Lautaro Martínez
Forward
9
Julián Alvarez
Forward
Substitutes 15
16
Thiago Almada
10
Lionel Messi
20
Alexis Mac Allister
12
Gerónimo Rulli
1
Juan Musso
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
26
Nahuel Molina
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
24
Enzo Fernández
15
Nicolás González
7
Rodrigo De Paul
8
Valentín Barco
21
José Manuel López
Match stats
Tirs cadres : Jordan 1 / Argentina 4 Tirs : Jordan 5 / Argentina 12 Possession : Jordan 27% / Argentina 73% Corners : Jordan 1 / Argentina 6 Fautes : Jordan 11 / Argentina 7 Cartons jaunes : Jordan 2 / Argentina 0 Passes : Jordan 277 / Argentina 780 Precision des passes : Jordan 80% / Argentina 92% xG : Jordan 0.74 / Argentina 2.14
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 8.5, 1 but(s) Giovani Lo Celso (Argentina) : note 7.9, 1 but(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 7.7, 1 but(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 6.5, 1 but(s) Ehsan Haddad (Jordan) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Leandro Paredes (Argentina) : note 7 Ali Al Azaizeh (Jordan) : note 6.9 Nicolás Otamendi (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
28/06/2026 Jordan 1-3 Argentina (World Cup)
28/06
Group J
Jordan
Finished
1-3
AT&T Stadium Argentina
Group J
Team J G N P BP BC Diff Pts Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
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