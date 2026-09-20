En Allemagne, l’AfD en tête, la CDU de Merz au plus bas depuis 1949

L’AfD est donnée en tête en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale avec 37 % des voix, tandis que la CDU du chancelier Friedrich Merz chute autour de 5,5 %, son plus mauvais résultat régional depuis 1949.

L’Alternative pour l’Allemagne (AfD) est donnée en tête des élections régionales organisées dimanche 20 septembre 2026 en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans le nord-est du pays. Les projections de l’ARD la créditent d’environ 37 % des voix, devant le Parti social-démocrate (SPD) à 35,5 %, tandis que la CDU du chancelier Friedrich Merz tombe autour de 5,5 %.

Pour la CDU, le revers est historique. Un score proche de 5,5 % constituerait son plus mauvais résultat dans une élection régionale depuis la création de la République fédérale d’Allemagne en 1949. Friedrich Merz a qualifié le résultat de « désastre », tout en affirmant vouloir poursuivre son programme de réformes économiques et sociales.

L’AfD progresse fortement par rapport au scrutin régional de 2021, où elle avait obtenu 16,7 %. Malgré cette première place, le parti ne devrait pas automatiquement prendre la tête du gouvernement régional : les principales autres formations continuent d’exclure toute coalition avec lui.

Le dépouillement officiel se poursuivait dimanche soir et les chiffres restaient provisoires. L’autorité électorale du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale publiait encore des résultats intermédiaires en soirée, tandis que les projections des télévisions publiques maintenaient l’AfD devant le SPD.

Ce résultat intervient deux semaines après la nette percée de l’AfD en Saxe-Anhalt, où le parti avait déjà terminé en tête avec près de 44 % des voix. La succession de ces scrutins régionaux accentue la pression sur Friedrich Merz, dont la coalition fédérale fait face à une forte impopularité et à des critiques sur le coût de la vie et les réformes engagées.

À Berlin, où un autre scrutin régional se tenait dimanche, Die Linke était donnée en tête avec environ 24,5 % des voix. La CDU suivait autour de 20 %, devant l’AfD, créditée d’environ 16 %. Merz a convoqué une réunion de la direction de son parti pour examiner les conséquences politiques de ces résultats.