Allemagne : SCAF — l’Allemagne n’a pas besoin du même avion que la France, estime Friedrich Merz

Le chancelier allemand Friedrich Merz a remis en question la poursuite du partenariat industriel mené autour du Système de combat aérien du futur (Scaf), en expliquant dans un entretien diffusé mercredi que les besoins militaires de l’Allemagne diffèrent de ceux de la France.

Selon ses déclarations, la France vise pour la prochaine génération d’avions de combat des capacités spécifiques — notamment le transport d’armements nucléaires et l’aptitude à opérer depuis un porte-avions — des caractéristiques que Berlin ne juge pas nécessaires pour ses propres forces armées.

Cette prise de position ouvre la possibilité d’un recentrage allemand, voire d’un retrait partiel du programme Scaf, initiative européenne conjointe visant à concevoir un ensemble aérien de nouvelle génération. Si l’Allemagne confirme ce désaccord stratégique, le projet commun pourrait être confronté à de fortes tensions politiques et industrielles.

Du côté des industriels et des gouvernements partenaires, un retrait ou une renégociation des modalités de participation entraînerait des questions sur le partage des efforts de recherche, des coûts et des calendriers — autant d’éléments qui conditionnent l’avenir du développement d’une plateforme européenne de combat aérien.

Impacts stratégiques et alternatives possibles

Les divergences évoquées par Berlin reposent sur des choix de défense et de doctrine : un pays qui privilégie la dissuasion nucléaire et les opérations embarquées nécessitera des appareils différents d’un État qui concentre ses forces sur d’autres missions. En pratique, cela pourrait conduire à la conception parallèle de deux projets distincts ou à un réajustement des spécifications techniques du Scaf pour tenir compte des attentes de chaque partenaire.

Au-delà des aspects techniques, la décision allemande affecterait la coopération transfrontalière en matière d’armement et poserait la question du coût politique d’une moindre intégration franco-allemande dans le domaine de la défense. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si un compromis sera trouvé ou si chaque nation privilégiera une voie autonome.