Bénin : l’État impose une autorisation pour remplacer un produit local par un importé

Une circulaire du ministère de l’Économie et des Finances donne priorité aux produits fabriqués au Bénin dans les achats publics. Le remplacement d’un produit local visé par un article importé doit obtenir l’autorisation préalable du ministre.

Les administrations, institutions et autres entités publiques béninoises doivent désormais privilégier les produits fabriqués localement inscrits au Répertoire des prix de référence. La règle découle d’une circulaire du 4 septembre 2026 du ministère de l’Économie et des Finances, relayée par l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME).

La mesure encadre surtout le recours aux importations lorsqu’un équivalent local figure sur la liste officielle. Dans ce cas, le remplacement du produit béninois par un produit importé est soumis à une autorisation préalable explicite du ministre de l’Économie et des Finances.

Le e-Répertoire des prix de référence a publié le 13 septembre la « Liste des produits fabriqués localement – Version du 04 septembre 2026 ». Elle est rattachée à la version 26.3 du référentiel utilisé pour les achats de l’administration.

Les produits concernés couvrent notamment les céréales et dérivés, avec le riz, le gari, le maïs ou le fonio, les huiles et autres produits oléagineux, les jus et eaux, les produits d’hygiène, les textiles, le mobilier scolaire et administratif ainsi que plusieurs matériaux de construction.

La liste comprend aussi des biens destinés directement aux services publics, comme des tables-bancs, armoires et rayonnages, ainsi que des tenues et uniformes. Les produits retenus doivent être fabriqués localement et respecter les spécifications techniques et les exigences de qualité prévues dans le Répertoire des prix de référence.

La circulaire vise les achats effectués auprès des artisans, unités de production et entreprises locales habilitées. L’obligation de privilégier ces produits doit être prise en compte dès l’expression du besoin et jusqu’à la réception de la commande.

La liste officielle peut être actualisée dans le Répertoire des prix de référence. La version actuellement publiée par le ministère des Finances est datée du 4 septembre 2026 et a été mise en ligne le 13 septembre.