Premier League : Cunha sauve Manchester United à la 89e, toujours une seule victoire

Manchester United a arraché un nul 1-1 à Fulham grâce à Matheus Cunha, buteur à la 89e minute. Les Red Devils n’ont gagné qu’un de leurs cinq premiers matches de Premier League.

Manchester United a arraché un nul 1-1 sur le terrain de Fulham, dimanche 20 septembre 2026, grâce à un but de Matheus Cunha à la 89e minute. Les Red Devils restent limités à une seule victoire après cinq journées de Premier League.

United avait eu les occasions les plus nettes avant la pause. Bruno Fernandes a trouvé le poteau, puis Cunha a lui aussi touché le montant sur une frappe légèrement déviée, sans permettre aux visiteurs de prendre l’avantage.

Fulham a ouvert le score à la 63e minute. Après une tentative de Calvin Bassey repoussée par Senne Lammens, le ballon a rebondi sur Lisandro Martínez et terminé dans le but mancunien.

Alors que Fulham se rapprochait de sa première victoire de la saison en championnat, Cunha a égalisé à la 89e minute d’une frappe déviée qui a trompé Bernd Leno. Ce but a évité à Manchester United une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Manchester United compte désormais 5 points après cinq journées, avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Son seul succès reste le 5-2 contre Ipswich du 30 août. Fulham, toujours sans succès en Premier League cette saison, totalise 2 points après cinq journées.