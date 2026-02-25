Chine : Xi Jinping dit à Friedrich Merz vouloir de «nouvelles avancées» dans les relations avec l’Allemagne

À Pékin, le président chinois Xi Jinping a reçu le chancelier allemand Friedrich Merz pour un entretien au cours duquel il a appelé à un renforcement des relations entre la Chine et l’Allemagne. La rencontre, qui s’est tenue mercredi, a été l’occasion pour Xi de réaffirmer l’importance d’un dialogue soutenu entre les deux pays.

Le chef de l’État chinois a fait part de son souhait de voir la coopération bilatérale franchir de nouvelles étapes, en insistant sur la nécessité d’une action commune pour approfondir les liens existants. Il a souligné sa disposition à œuvrer de concert avec le chancelier pour faire progresser ce partenariat.

Selon la déclaration officielle transmise après l’échange, Pékin entend poursuivre une dynamique positive afin d’élargir les domaines de collaboration et de consolider la relation politique et économique avec Berlin. L’entretien traduit aussi la volonté chinoise de stabiliser et d’intensifier le dialogue au plus haut niveau.

Friedrich Merz, pour sa part, s’est déplacé à Pékin dans un contexte où les enjeux commerciaux et diplomatiques entre l’Europe et la Chine continuent d’être au centre des discussions internationales. La visite marque une étape de plus dans les contacts bilatéraux entre les deux capitales.

Perspectives et points de vigilance

Les autorités des deux pays ont, de longue date, des intérêts croisés sur le plan économique : commerce, investissements et chaînes d’approvisionnement figurent parmi les priorités. Poursuivre la coopération demande cependant de concilier ces intérêts avec des questions sensibles sur le plan géopolitique et réglementaire.

La volonté exprimée par Xi de travailler étroitement avec Berlin ouvre la porte à des négociations sur des projets concrets et à des discussions destinées à réduire les frictions. Reste à voir quelles mesures concrètes seront prises dans les semaines et mois à venir pour transformer ces intentions en accords tangibles.