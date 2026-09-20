Une frappe américaine contre une vedette dans les Caraïbes fait quatre morts

Le commandement Sud de l’armée américaine affirme avoir visé samedi 19 septembre une vedette impliquée dans le narcotrafic. L’opération s’inscrit dans une campagne militaire qui a déjà fait au moins 231 morts selon l’Associated Press.

L’armée américaine a tué quatre personnes samedi 19 septembre 2026 dans une frappe contre une vedette rapide dans la mer des Caraïbes, que le commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM) affirme impliquée dans le trafic de drogue. L’opération a été menée par la Joint Task Force Western Hemisphere.

Le SOUTHCOM affirme que des renseignements avaient confirmé l’implication active de l’embarcation dans le narcotrafic et a qualifié les quatre personnes tuées de « narcoterroristes ». L’armée n’a toutefois pas rendu publique de preuve montrant la présence de drogue à bord. Une vidéo diffusée par le commandement montre une embarcation en mouvement, puis une explosion.

Cette frappe est la deuxième annoncée en dix jours dans les Caraïbes. Une opération précédente avait fait trois morts le 10 septembre, selon l’armée américaine. L’Associated Press estime à au moins 231 le nombre de personnes tuées en 69 frappes contre des embarcations depuis le lancement de cette campagne il y a environ un an.

L’administration de Donald Trump présente ces opérations comme un volet de sa lutte contre les cartels latino-américains, qu’elle considère comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Washington affirme être engagé dans un « conflit armé » contre ces organisations et justifie le recours à la force létale par la volonté de réduire les flux de stupéfiants vers le territoire américain.

La campagne reste contestée. Des organisations de défense des droits humains ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires, tandis que les autorités américaines ont rendu publiques peu d’informations sur l’identité des personnes tuées et sur les cargaisons saisies ou détruites lors de plusieurs frappes.

Les États-Unis cherchent parallèlement à élargir leurs opérations antidrogue avec des partenaires régionaux. L’Associated Press rapporte que Washington a engagé des coopérations avec plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes pour mener des opérations conjointes, tandis que le Guatemala a contesté avoir conclu l’accord évoqué publiquement par des responsables américains. L’Équateur mène déjà des missions conjointes avec les États-Unis depuis mars.