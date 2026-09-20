Guinée : Kassory et Damaro évacués, Doumbouya exclut toute grâce

Mamadi Doumbouya assume l’évacuation sanitaire à l’étranger d’Ibrahima Kassory Fofana et d’Amadou Damaro Camara. Le président guinéen affirme que leurs condamnations restent pleinement en vigueur et écarte toute grâce, amnistie ou arrangement.

Le président guinéen Mamadi Doumbouya a assumé samedi 19 septembre l’évacuation sanitaire à l’étranger de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et de l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara, tout en affirmant que leurs condamnations par la CRIEF restent pleinement applicables.

Dans un message adressé aux Guinéens, le chef de l’État dit avoir autorisé leur départ à titre exceptionnel après avoir reçu des éléments documentant leur état de santé. Il précise que la mesure est exclusivement sanitaire et ne modifie aucune décision de justice.

Mamadi Doumbouya écarte explicitement l’idée d’un pardon judiciaire. Il affirme qu’il ne s’agit ni d’une amnistie, ni d’une grâce, ni d’un arrangement, mais d’un acte d’humanité. Le président soutient vouloir concilier l’exécution des décisions judiciaires et l’accès aux soins.

La mesure avait été rendue possible le 10 septembre par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui a autorisé les deux anciens hauts responsables à quitter temporairement le territoire pour recevoir des soins à l’étranger.

Amadou Damaro Camara a quitté Conakry le 16 septembre à destination des États-Unis. Avant son départ, il a indiqué à la télévision nationale qu’il comptait revenir début novembre après des examens spécialisés. Ibrahima Kassory Fofana a quitté la Guinée le 18 septembre pour Paris à bord d’un vol médicalisé spécial, selon son avocat.

Les deux hommes ont été condamnés dans des procédures distinctes par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Dans son message du 19 septembre, Mamadi Doumbouya a insisté sur le fait que ces décisions demeurent en vigueur malgré les évacuations.