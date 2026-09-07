Emmy Awards 2026 : Widow’s Bay mène avec huit trophées avant le 14 septembre

Widow’s Bay a pris la tête des Emmy Awards 2026 avec huit récompenses lors de la deuxième soirée. La série d’Apple TV pourra encore alourdir son bilan lors de la cérémonie principale du 14 septembre.

Widow’s Bay a pris la tête des Emmy Awards 2026 après avoir remporté huit trophées lors de la deuxième soirée, dimanche 6 septembre. La comédie horrifique d’Apple TV a notamment valu à Betty Gilpin le prix de la meilleure actrice invitée dans une série comique, à une semaine de la cérémonie principale du 14 septembre.

La série s’est aussi imposée pour son casting, ses décors, son montage et son mixage sonore, sa photographie, sa supervision musicale et sa composition. Ce total de huit récompenses en fait la production la plus primée de la deuxième soirée des 78e Emmy Awards.

DTF St. Louis suit avec six trophées, devant Spider-Noir, qui en compte cinq. The Pitt et Pluribus ont chacun remporté quatre prix, tandis que Beef, Margo’s Got Money Troubles et Palm Royale en ont décroché trois.

La soirée du dimanche accordait davantage de place aux catégories d’interprétation que lors des éditions précédentes, avec l’ajout des prix de second rôle pour les séries limitées ou anthologiques, en plus des catégories habituelles consacrées aux acteurs et actrices invités.

La première soirée avait déjà placé le spectacle de Bad Bunny au Super Bowl parmi les grands gagnants, avec sept trophées. Les deux premières soirées des Emmys sont consacrées à une large partie des métiers techniques, artistiques et à certaines catégories d’interprétation.

Widow’s Bay pourra encore augmenter son total lors de la cérémonie télévisée du lundi 14 septembre, au cours de laquelle seront décernées plusieurs des principales récompenses de séries et d’interprétation. La soirée sera diffusée en direct sur NBC et Peacock aux États-Unis.

Les temps forts des cérémonies des 5 et 6 septembre doivent également être diffusés le 12 septembre sur FXX, avant d’être proposés en streaming le lendemain sur Hulu. Le palmarès définitif des 78e Emmy Awards ne sera donc connu qu’après la soirée du 14 septembre.