Taylor Swift et Travis Kelce : Mariska Hargitay évoque des vœux « magiques »

L’actrice de « New York, unité spéciale », invitée mercredi chez Jimmy Kimmel, a raconté ce qui l’a le plus marquée lors des noces très médiatisées du couple.

Deux mois après le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, Mariska Hargitay a livré un rare souvenir de la cérémonie. Invitée de « Jimmy Kimmel Live! » mercredi 9 septembre, l’actrice de « New York, unité spéciale » a expliqué avoir été profondément marquée par un moment en particulier.

Face à Jimmy Kimmel, Mariska Hargitay a désigné les vœux échangés par les jeunes mariés comme le passage qui l’a le plus impressionnée. Elle a décrit ce moment comme « magique », soulignant le contraste entre l’intimité de l’échange et la dimension spectaculaire de la cérémonie.

L’actrice avait assisté au mariage avec son époux, Peter Hermann. Taylor Swift et Travis Kelce se sont mariés le 3 juillet au Madison Square Garden, à New York, devant près de 1 000 invités issus de la musique, du cinéma, de la télévision et du sport.

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Selon les éléments dévoilés après la cérémonie, les deux époux avaient rédigé eux-mêmes leurs vœux. Plusieurs invités avaient déjà évoqué l’émotion de cette séquence, mais le témoignage de Mariska Hargitay apporte désormais un regard direct supplémentaire sur l’un des moments les plus privés de la soirée.

Le mariage avait été célébré par Adam Sandler, proche du couple. Taylor Swift portait une création Dior Haute Couture, tandis que Travis Kelce avait choisi un smoking blanc coordonné. La cérémonie a été suivie d’une réception réunissant de nombreuses personnalités.

La présence de Mariska Hargitay n’avait rien d’anecdotique. L’actrice entretient depuis plusieurs années une relation amicale avec Taylor Swift. Elle apparaît notamment dans le clip « Bad Blood », sorti en 2015, aux côtés de plusieurs proches de la chanteuse.

Le lien entre les deux femmes passe aussi par la série qui a rendu Mariska Hargitay célèbre : Taylor Swift a baptisé l’une de ses chattes Olivia Benson, en référence au personnage incarné par l’actrice dans « New York, unité spéciale ». En juin 2026, elles avaient encore été vues ensemble au bord du terrain lors des finales NBA, dans des tenues coordonnées aux couleurs des Knicks.