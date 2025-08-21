Droits sur le vin maintenus par les États-Unis, «immense déception» pour les exportateurs français

PAR PAYS
La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) a fait part, jeudi 21 août, de son « immense déception » après l’annonce de l’Union européenne selon laquelle elle n’a pas obtenu d’exemption pour ce secteur, qui sera soumis à une taxe de 15 % à l’entrée aux États-Unis. « Il y a une immense déception, parce qu’on a travaillé énormément pour obtenir l’exemption et elle était à portée de main. Nous avons la certitude que cela entraînera de grosses difficultés pour la filière des vins et spiritueux », a déclaré à l’AFP Gabriel Picard, président de la fédération. Le ministre délégué au Commerce extérieur, Laurent Saint‑Martin, a annoncé sur le réseau X que la France s’emploiera à obtenir des « exemptions additionnelles » dans le cadre de l’accord commercial entre l’Union européenne et les États‑Unis, qui n’accorde pas de traitement de faveur au secteur, soulignant que « la défense de nos secteurs à l’export reste notre priorité » et que « l’histoire n’est pas finie ».

