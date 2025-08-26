Donald Trump : beaucoup d’Américains «aimeraient avoir un dictateur»

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi 25 août que «beaucoup d’Américains aimeraient avoir un dictateur», lors d’une conférence de presse improvisée et prolongée dans le Bureau ovale consacrée à des questions de sécurité et à des récriminations contre ses opposants. «Je n’aime pas les dictateurs. Je ne suis pas un dictateur. Je suis un homme doué de beaucoup de bon sens et intelligent», a-t-il ajouté, selon un compte rendu de l’AFP. Ces propos interviennent alors que ses adversaires l’accusent d’une dérive autoritaire au regard de sa politique migratoire et de sécurité.