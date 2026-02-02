Dieudonné : « Je suis sidéré », refoulé aux frontières et interdit de spectacles

Dieudonné Mbala Mbala, personnalité controversée de l’humour français, affirme être « sidéré » après la mention de son nom dans les documents liés aux « Epstein Files » et dénonce des refus de franchissement de frontières et des interdictions de spectacles. L’humoriste, visé depuis des années par des décisions administratives et judiciaires, met en relation ces éléments avec la publication de ces fichiers internationaux liés au financier Jeffrey Epstein.

Reconnu pour ses prises de parole souvent jugées provocatrices, Dieudonné a fait l’objet de condamnations et d’interdictions régulièrement motivées par le souci du maintien de l’ordre public. Ses one‑man‑shows sont fréquemment épinglés pour des passages qualifiés d’antisémites ou de discours haineux, ce qui a entraîné des arrêtés préfectoraux et des annulations dans plusieurs villes.

Au fil des années, l’artiste a rencontré des difficultés croissantes pour se produire et, selon ses déclarations, pour circuler. Il dit être confronté à un « mur administratif et judiciaire » qui limite ses déplacements et ses représentations, un argument qui alimente les polémiques autour de la portée des décisions prises par les autorités en matière d’ordre public.

Un humoriste habitué aux interdictions

Depuis le début des années 2010, de nombreux spectacles de Dieudonné ont été annulés, les préfets invoquant des risques de « troubles graves à l’ordre public » pour justifier leurs décisions. Des annulations récurrentes ont été relevées dans différentes régions, et des arrêtés ont ciblé des passages considérés comme outrageants, haineux ou antisémites dans ses spectacles.

Ces mesures administratives ont suscité des réactions contrastées : ses partisans dénoncent un acharnement et une entrave à l’activité culturelle de l’humoriste, tandis que ses détracteurs estiment que les autorités appliquent le droit face à des propos multirécidivistes relevant de la discrimination.

Ce débat se propage depuis longtemps sur les réseaux sociaux, où chaque interdiction ou décision administrative relance les polémiques et les prises de position en faveur ou contre l’artiste.

Ce dimanche 1er février, Dieudonné a publié un message sur X, affirmant être « sidéré » de voir son nom apparaître comme « cible » dans les « Epstein Files », une vaste affaire internationale liée au milliardaire américain Jeffrey Epstein. Dans ce post, il évoque également l’existence supposée d’échanges entre la banquière Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, échanges qui, selon ses dires, porteraient sur la manière de « gérer [son] cas ».

L’humoriste relie par ailleurs la découverte de ces mentions à une série d’événements qu’il dit avoir subis « quelques jours plus tard » : circulaires, interdictions et frontières fermées, laissant entendre un lien entre la publication et les obstacles rencontrés dans sa carrière et ses déplacements.

Pour l’heure, ces éléments reposent uniquement sur sa communication en ligne. Aucune autorité judiciaire ou administrative n’a confirmé que des interdictions de spectacles ou des difficultés aux frontières seraient directement liées à une mention de son nom dans les documents associés à Jeffrey Epstein.

Dieudonné annonce qu’il s’exprimera plus longuement « en live sur X » à son retour de tournée et promet de revenir en détail sur ce qu’il présente comme une affaire internationale le visant personnellement. Les informations disponibles à ce stade se limitent à son témoignage et à la reprise de son message sur les réseaux sociaux.