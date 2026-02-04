Conseil des ministres : nominations à la tête d’agences sanitaires

Le Conseil des ministres a procédé à de nouvelles nominations dans le secteur de la santé, marquant un renforcement de la gouvernance des structures clés du système sanitaire national.

Ainsi, au cours du conseil des ministres de ce mercredi 4 février 2026, le gouvernement a prononcé la nomination de Monsieur Mètoyigbéna Blaise Guézo-Mévo au poste de Directeur général de l’Agence nationale des Soins de Santé primaires.

Il aura pour mission de piloter la mise en œuvre des politiques de santé de proximité, au cœur de la stratégie d’amélioration de l’accès aux soins pour les populations.

Par ailleurs, Monsieur Orou Bagou YOROU CHABI a été désigné Directeur général de l’Agence nationale pour la Transfusion sanguine.

Sa nomination intervient dans un contexte où la sécurité transfusionnelle et la disponibilité du sang demeurent des enjeux majeurs de santé publique.

Ces deux nominations traduisent la volonté du gouvernement de consolider le leadership et la performance dans le système de santé béninois.