Décès d'un streamer : Kick, plateforme australienne, s'engage à coopérer avec la France

La plateforme australienne Kick a déclaré mercredi 27 août à l’AFP vouloir coopérer avec les autorités françaises après la mort en direct du streamer Jean Pormanove, survenue le 18 août lors d’un direct de douze jours. «Nous nous engageons pleinement à coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre de toute enquête en cours», affirme Kick dans un communiqué transmis à l’agence de presse française, ajoutant qu’«nous examinons actuellement cette affaire, notamment en partenariat avec nos conseillers juridiques».

