Davido révèle les liens de longue date entre Aliko Dangote et sa famille

Davido a dévoilé une facette méconnue de sa relation avec Aliko Dangote. Le chanteur nigérian affirme que le milliardaire entretient depuis plusieurs décennies des liens étroits avec sa famille et lui prodigue des conseils financiers depuis son enfance.

La star de l’afrobeat Davido a évoqué, lors d’une récente interview, la relation particulière qui unit sa famille à Aliko Dangote, l’un des hommes d’affaires les plus influents d’Afrique. Selon l’artiste, cette proximité remonte à sa naissance. Il raconte notamment que le milliardaire avait raccompagné sa mère depuis l’hôpital après sa naissance. Depuis, Dangote aurait continué à lui transmettre des conseils sur la gestion de son patrimoine.

Davido assure que l’homme d’affaires lui recommande régulièrement de faire preuve de prudence avec son argent, malgré les années qui passent. « À chaque fois que je le vois, il me dit encore : « David, économise ton argent. » Il me dit ça depuis que je suis bébé », a confié le chanteur. Selon lui, les conseils de Dangote étaient restés pertinents tout au long de son parcours professionnel dans l’industrie du divertissement.

Il a également indiqué que Dangote était un proche collaborateur de son père, l’homme d’affaires Adedeji Adeleke, précisant que les relations entre les deux familles duraient depuis des décennies.