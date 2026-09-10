Billy Joel : après une opération, le chanteur donne des nouvelles rassurantes de sa santé

À 77 ans, Billy Joel affirme qu’une intervention avec pose d’un shunt a amélioré sa mémoire, son équilibre et son quotidien après son diagnostic d’hydrocéphalie à pression normale.

Billy Joel a révélé avoir subi une intervention avec pose d’un shunt après son diagnostic d’hydrocéphalie à pression normale. À 77 ans, l’interprète de « Piano Man » affirme que l’opération a amélioré sa mémoire, son équilibre et sa capacité à fonctionner au quotidien.

Le chanteur a donné de ses nouvelles mercredi 9 septembre sur The Billy Joel Channel, sa chaîne SiriusXM. Il a expliqué avoir consulté un neurologue après avoir ressenti des troubles de l’équilibre et une impression persistante de tangage.

Selon son récit, la pose du shunt devait permettre de drainer l’excès de liquide cérébrospinal lié à l’hydrocéphalie à pression normale. Billy Joel dit avoir d’abord hésité, avant d’accepter l’intervention après avoir appris qu’elle pouvait améliorer son équilibre et sa mémoire.

Le musicien assure aujourd’hui aller mieux et poursuit une thérapie physique. Il a rassuré ses fans en affirmant qu’il était « toujours là », tout en indiquant suivre les recommandations de ses médecins.

Son diagnostic avait été rendu public en mai 2025, après l’annulation de ses concerts programmés. Son équipe avait alors indiqué que la maladie affectait notamment son audition, sa vision et son équilibre.

Billy Joel a également expliqué que ses médecins lui avaient conseillé de limiter pour l’instant les concerts de rock à très fort volume, qu’ils jugent trop éprouvants pour sa récupération. Le chanteur dit vouloir continuer à se soigner avant d’envisager un retour plus soutenu sur scène.

En janvier 2026, il avait toutefois fait une apparition surprise sur scène en Floride pour un court set de deux chansons, sa première prestation depuis l’annonce de son diagnostic. Aucune reprise complète de tournée n’a été annoncée à ce stade.