Regina Daniels: sa mère réagit aux rumeurs de réconciliation avec Ned Nwoko

Alors que les réseaux sociaux s’enflamment autour d’une possible réconciliation entre Regina Daniels et Ned Nwoko, la mère de l’actrice a tenu à apporter des précisions. Rita Daniels affirme que sa fille s’est rendue au domicile de son ex-mari à la suite d’une invitation liée à leurs enfants.

Les rumeurs d’un rapprochement entre l’actrice de Nollywood Regina Daniels et le sénateur Ned Nwoko ont pris de l’ampleur ce week-end. La jeune femme aurait été aperçue chez son époux, avec lequel elle est actuellement séparée, alimentant les spéculations sur une éventuelle reprise de leur relation.

Cette apparition a provoqué de nombreuses réactions au Nigeria. Plusieurs personnalités qui avaient soutenu Regina Daniels lors de sa séparation mouvementée ont notamment annoncé qu’elles ne souhaitaient plus intervenir dans les différends du couple. L’acteur Stanley Ontop, l’un des soutiens de l’actrice, a même vivement réagi. Il a reproché à Regina Daniels d’avoir, selon lui, négocié en privé avec Ned Nwoko après avoir bénéficié du soutien de plusieurs personnes durant cette période de tensions.

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Face à la polémique, Rita Daniels a toutefois livré une autre explication. La mère de l’actrice a indiqué que sa fille avait simplement été invitée par le sénateur à venir voir leurs enfants. L’information a été révélée lors d’un échange privé entre Rita Daniels et l’acteur Uche Maduagwu. Ce dernier a ensuite partagé la conversation sur Instagram.

Selon les propos rapportés par Daily Post, Rita Daniels a voulu rassurer son interlocuteur : « Tout va bien, ma chère. Elle a été invitée à voir ses enfants, voilà ce qui s’est passé. Merci beaucoup pour votre soutien et votre sollicitude. » Cette mise au point intervient alors que les spéculations sur la situation du couple continuent de circuler sur les réseaux sociaux.