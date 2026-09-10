Afrique du Sud : Transnet renoue avec les bénéfices après quatre ans de pertes

Le groupe public sud-africain de logistique Transnet a dégagé un bénéfice annuel de 4,6 milliards de rands pour l’exercice clos fin mars 2026, porté par une opération sur le terminal Pier 2 de Durban et l’amélioration des volumes de fret.

Le groupe public sud-africain de logistique Transnet a renoué avec les bénéfices pour la première fois en quatre ans, en annonçant jeudi 10 septembre 2026 un résultat net positif de 4,6 milliards de rands pour l’exercice clos fin mars. Ce retour dans le vert intervient après plusieurs années de difficultés financières et opérationnelles qui ont pesé sur le transport de marchandises dans la première économie industrielle du continent.

Le chiffre d’affaires a progressé de 7,1 % sur un an pour atteindre 88,6 milliards de rands, selon les résultats communiqués par l’entreprise. Transnet attribue l’amélioration de ses comptes notamment à l’opération portant sur le terminal Pier 2 du port de Durban ainsi qu’à une hausse des volumes transportés par rail et par oléoducs.

Un an plus tôt, l’entreprise avait encore enregistré une perte nette de 1,9 milliard de rands, malgré une nette amélioration par rapport au déficit de 7,3 milliards de rands de l’exercice précédent. Ses revenus avaient alors augmenté de 7,8 % pour atteindre 82,7 milliards de rands, signe d’un redressement déjà engagé avant le retour aux bénéfices annoncé cette semaine.

Transnet gère l’essentiel du réseau ferroviaire de fret sud-africain, les principaux ports commerciaux du pays et un réseau de pipelines. Ses difficultés, liées notamment au manque d’équipements, aux retards de maintenance, au vandalisme et aux vols de câbles, ont fortement perturbé les exportations minières et agricoles au cours des dernières années.

Un redressement soutenu par les réformes logistiques

Le redressement de Transnet a été accompagné par un soutien financier de l’État. En 2025, le gouvernement sud-africain avait accordé plusieurs garanties destinées à renforcer la liquidité de l’entreprise, couvrir ses besoins de financement et réduire le risque de défaut sur sa dette. Les autorités avaient également demandé une accélération des réformes du secteur logistique et une plus grande participation du secteur privé.

L’entreprise poursuit parallèlement l’ouverture de certaines activités à des partenaires privés. Le projet concernant le terminal à conteneurs Pier 2 de Durban, le plus important du pays, s’inscrit dans cette stratégie de modernisation des infrastructures portuaires et d’amélioration de leur productivité.

En juillet 2026, la directrice générale de Transnet, Michelle Phillips, avait indiqué que le groupe prévoyait plus de 129 milliards de rands d’investissements sur cinq ans pour restaurer ses infrastructures, améliorer la disponibilité du matériel roulant et renforcer la fiabilité du réseau logistique sud-africain.