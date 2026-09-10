Visible mending : réparer ses vêtements devient un geste mode en 2026

Pinterest voit bondir les recherches autour des reprises visibles et de l’upcycling. Trous, accrocs et pièces de friperie deviennent des détails assumés plutôt que des défauts à cacher.

Sur Pinterest, les recherches « thrift flip ideas » ont bondi de 610 % sur un an, tandis que « repair aesthetic » progresse de 167 %. Le vieux réflexe qui consistait à dissimuler une reprise cède du terrain à une approche plus créative, où l’accroc, la couture ou la pièce ajoutée deviennent une partie du vêtement.

La plateforme range cette envie dans sa tendance « Secondhand Sidequest ». Les recherches autour du sashiko, technique japonaise de couture décorative, ont progressé de 1 509 %, celles sur le crochet appliqué à l’upcycling de 523 %. Il ne s’agit plus seulement de prolonger la vie d’un jean ou d’une chemise, mais de leur donner une nouvelle allure.

Le « visible mending » joue précisément sur ce contraste. Une pièce de tissu peut dépasser volontairement autour d’un trou, une couture colorée peut dessiner un motif, tandis qu’un bouton remplacé ou une poche déplacée suffit parfois à changer la silhouette d’un vêtement. L’effet fonctionne mieux quand la retouche paraît choisie plutôt que subie.

Le mouvement ne se limite pas aux tableaux d’inspiration. Dans un article publié ce 10 septembre, Vogue cite notamment des initiatives d’upcycling au Ghana et au Royaume-Uni qui transforment des vêtements usés en pièces à plus forte valeur, dans un contexte où la mode de seconde main continue de gagner du terrain.

Commencer avec une retouche qui se voit

Pour essayer, mieux vaut partir d’un vêtement que l’on porte déjà mais qui présente un défaut localisé. Sur un jean, une pièce en wax, en denim contrasté ou dans un tissu uni peut couvrir un accroc. Sur une chemise, quelques points de broderie autour d’une petite tache ou d’un bord élimé créent un détail discret sans modifier toute la coupe.

Une pièce de friperie peut aussi devenir un bon terrain d’essai. Avant de couper ou de découdre, il faut vérifier la solidité du tissu, surtout près des coutures et des zones très sollicitées. Une retouche légère tient rarement longtemps sur une matière déjà fragilisée, même si le résultat est joli au premier essayage.

Après la retouche, un lavage sur l’envers et un essorage modéré protègent mieux les fils décoratifs, les appliqués et les broderies. Pour une pièce lourde, extensible ou très abîmée, une couturière peut renforcer la zone par l’intérieur avant d’ajouter l’élément visible.