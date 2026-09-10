Wipro : l’IA dégage une capacité de travail équivalente à 20 000 salariés

Le groupe indien de services informatiques Wipro estime que ses initiatives d’intelligence artificielle ont généré un gain de productivité équivalent à la production de 20 000 salariés. L’entreprise affirme avoir redéployé ces capacités au lieu de les assimiler à des suppressions de postes.

Le groupe indien de services informatiques Wipro estime que ses initiatives d’intelligence artificielle ont généré un gain de productivité équivalent au travail de 20 000 salariés. Cette capacité a été redéployée au sein de l’entreprise, a déclaré jeudi 10 septembre à Reuters sa directrice mondiale de la technologie, Sandhya Arun, à Bengaluru.

Wipro, qui comptait environ 243 000 salariés en juin, bascule progressivement vers un modèle de fonctionnement associant humains et intelligence artificielle. Plus de 100 000 employés ont déjà reçu des formations avancées ou des certifications liées à l’IA, selon Sandhya Arun.

La dirigeante a précisé que le gain de productivité annoncé ne devait pas être interprété comme le remplacement mécanique de 20 000 personnes par des machines. Les ingénieurs concernés peuvent piloter plusieurs agents d’IA, être affectés à d’autres projets ou suivre une formation pour de nouvelles fonctions.

Le mouvement dépasse Wipro. Le secteur indien des services logiciels, évalué à environ 315 milliards de dollars, revoit son organisation sous l’effet des outils génératifs et des agents autonomes. Tata Consultancy Services prévoit notamment de constituer une équipe pouvant atteindre 8 900 ingénieurs déployés directement chez les clients, tandis qu’Infosys vise environ 6 000 profils comparables dans les prochaines années.

Chez Wipro, l’adoption est déjà mesurable à grande échelle. Microsoft indiquait en juin que plus de 100 000 salariés disposaient de licences Microsoft 365 Copilot, avec un taux d’utilisation mensuel supérieur à 95 %, environ 7,5 millions de requêtes générées chaque mois et plus de 250 000 journées équivalent temps plein économisées par trimestre. Le groupe comptait également plus de 29 000 agents d’IA créés par ses utilisateurs et plus de 60 solutions agentiques déployées à l’échelle de l’entreprise.

Une accélération des investissements dans l’IA

Wipro a parallèlement renforcé fin août son partenariat avec Google Cloud pour intégrer Gemini Enterprise et des agents autonomes dans ses opérations. L’entreprise a annoncé vouloir doter plus de 10 000 spécialistes certifiés en IA, dont 1 500 ingénieurs déployés auprès des clients, de capacités avancées pour automatiser ou accélérer des tâches dans le développement logiciel, les ressources humaines, la conformité et l’intelligence commerciale.

Sandhya Arun estime que l’enjeu principal n’est plus seulement de comptabiliser les heures gagnées, mais de mesurer l’effet de l’IA sur l’expérience client, les revenus et l’exécution des projets. Wipro reste toutefois le seul des quatre plus grands groupes indiens de services informatiques à ne pas publier de chiffre d’affaires spécifique lié à l’IA, selon Reuters.

Le groupe indique employer plus de 240 000 salariés et partenaires dans 65 pays. Dans son dispositif annoncé avec Google Cloud le 27 août, il prévoit notamment une équipe dédiée de plus de 1 500 ingénieurs chargés d’accompagner les entreprises du stade pilote au déploiement de l’IA à grande échelle.