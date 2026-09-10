Spice Girls : 160 titres et quatre démos inédites pour célébrer leurs 30 ans

Les Spice Girls lèvent le voile sur « The Singles Collection », un coffret anniversaire attendu le 6 novembre avec leurs singles, faces B, remixes et plusieurs démos jusque-là inédites.

Les Spice Girls ont levé le voile jeudi 10 septembre sur The Singles Collection, un coffret conçu pour célébrer leurs 30 ans. La version CD réunira 160 titres sur 14 disques, avec l’ensemble de leurs singles, des faces B, des remixes rares et quatre démos jusque-là inédites.

Parmi ces archives figure « Do You Think About Me », présenté par la boutique officielle du groupe comme l’un de ses tout premiers enregistrements. Deux disques bonus, consacrés à « Step To Me » et « Tell Me Why », complètent cette édition annoncée pour le 6 novembre 2026.

Le coffret comprend aussi un livret de 32 pages avec de nouveaux messages signés par les cinq Spice Girls, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm et Geri Halliwell. Cinq cartes de collection et un objet commémoratif du 30e anniversaire sont également annoncés.

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Une édition vinyle accompagnera cette sortie. Elle rassemblera 14 disques 45 tours colorés, les pochettes originales des singles, leurs principales faces B et deux démos inédites, dont « Do You Think About Me ». Le groupe remet ainsi au premier plan son catalogue au moment où les célébrations de ses trois décennies ravivent l’intérêt autour de son histoire.

L’annonce met fin au suspense entretenu la veille par un teaser publié sur les canaux officiels des Spice Girls. La courte séquence reprenait des éléments visuels associés à « Wannabe » et promettait une révélation le 10 septembre, déclenchant de nombreuses spéculations sur la nature du projet.

La révélation porte donc sur une nouvelle collection musicale et non sur l’annonce d’une tournée. Les cinq membres ont participé au contenu éditorial du coffret à travers des messages inédits, tandis que les archives du groupe fournissent les enregistrements rares mis en avant dans cette édition.

The Singles Collection sortira le 6 novembre 2026, trente ans à la semaine près après la parution de Spice, l’album qui avait installé les Spice Girls au cœur de la pop mondiale.