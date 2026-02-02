Dany Boon : un nouveau bébé

Dany Boon s’apprête à livrer sa première série originale pour Netflix, intitulée Johnny Biloute. Annoncée le 2 février 2026, la fiction comptera six épisodes et doit entrer en tournage en avril 2026 entre la France et la Belgique. Le projet met en scène un personnage central passionné par la musique de Johnny Hallyday et sera distribué en exclusivité sur la plateforme de streaming une fois la production achevée.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans Johnny Biloute, Dany Boon est crédité comme créateur, producteur et interprète principal. Il y incarnera Rudy, décrit dans le synopsis comme un motard au grand cœur, engagé pour défendre son club de bikers — les “Biloutes Bikers” — et pour honorer la mémoire de son idole, Johnny Hallyday. Le projet se présente comme une comédie dramatique centrée sur la vie de ce club en bord de mer et sur les attaches affectives et culturelles à la figure du chanteur.

La signature d’un accord de production entre Dany Boon et Netflix a été annoncée au début février 2026. Selon le communiqué relayé par le comédien, le tournage débutera en avril et se déroulera dans des décors situés en France et en Belgique. Dany Boon a indiqué vouloir “faire rire, émouvoir et célébrer la mémoire de [son] ami Johnny Hallyday” en racontant la vie des membres du club.

Contexte artistique et pistes techniques

Le projet s’inscrit dans la continuité d’une collaboration déjà établie entre Dany Boon et Netflix. Le comédien et réalisateur nordiste a vu plusieurs de ses créations diffusées sur la plateforme : son spectacle Dany de Boon des Hauts-de-France (2018), la comédie 8 rue de l’Humanité (sortie 2021) ainsi que sa participation à la comédie policière Murder Mystery, où il interprétait l’inspecteur Laurent Delacroix aux côtés de Jennifer Aniston et Adam Sandler.

La série mettra explicitement en avant la passion du personnage principal pour Johnny Hallyday, artiste majeur de la chanson française décédé en 2017. Les modalités exactes de cette présence — images d’archives, reconstitutions, flash-backs ou autres procédés — n’ont pas été précisées par la production au moment de l’annonce.

Parallèlement, le recours aux technologies de synthèse d’images et à l’intelligence artificielle pour reconstituer ou représenter des personnalités fait l’objet de débats au sein du milieu audiovisuel. Certaines voix du secteur expriment des réserves sur l’usage croissant de l’IA dans les films et séries, estimant que son intégration soulève des questions professionnelles et éthiques quant aux droits à l’image et aux pratiques de tournage. La production de Johnny Biloute n’a toutefois pas communiqué de détails techniques sur l’éventuel recours à ces procédés pour évoquer Johnny Hallyday dans la fiction.