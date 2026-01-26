Dani Alves, un ultime défi au Portugal?

Sans match officiel depuis plus de deux ans, l’ancien international brésilien, Dani Alves, pourrait rechausser les crampons au Portugal pour aider le São João de Ver, club de troisième division dont il est copropriétaire, en lutte pour le maintien.

À 42 ans, Dani Alves pourrait bien surprendre encore une fois le monde du football. L’ancien international brésilien, qui n’a plus disputé le moindre match officiel depuis plus de deux ans, envisagerait un retour pour le moins inattendu sur les terrains, avec en ligne de mire un ultime défi aussi symbolique que personnel.

Selon les informations du quotidien portugais A Bola, le latéral droit songerait sérieusement à reprendre du service sous les couleurs du São João de Ver, un club de troisième division portugaise dont il est… copropriétaire. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, marquerait un retour aussi rare qu’atypique pour un joueur au palmarès impressionnant.

Ce possible come-back ne serait pas dicté par la nostalgie, mais par l’urgence sportive. Engagé dans une lutte délicate pour son maintien, le São João de Ver traverse une période compliquée. Dani Alves pourrait ainsi décider de s’impliquer directement sur le terrain afin d’apporter son expérience, son leadership et sa connaissance du haut niveau pour aider le club à se maintenir.

Toujours animé par l’idée, même lointaine, de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleção, le Brésilien verrait dans ce retour une opportunité de rester connecté au jeu et de relever un dernier défi en fin de carrière. À défaut des projecteurs des plus grandes scènes européennes, Dani Alves pourrait ainsi écrire un ultime chapitre de son parcours dans un cadre plus intime, mais chargé de sens.



