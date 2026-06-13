Coupe du monde 2026: Neymar forfait pour le choc Brésil – Maroc

Le Brésil devra débuter sa Coupe du monde 2026 sans Neymar. Carlo Ancelotti a confirmé l’absence de sa star pour le premier match de la Seleção contre le Maroc, tout en affichant son optimisme quant à un retour de l’attaquant lors des prochaines rencontres de la phase de groupes.

Le Brésil devra se passer de Neymar pour son premier match de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti, a confirmé que l’attaquant ne sera pas en mesure de participer à la rencontre face au Maroc, prévue le 13 juin au MetLife Stadium. Malgré des problèmes physiques récurrents ces derniers mois, Neymar avait été retenu dans la liste des 26 joueurs convoqués pour le Mondial. Une marque de confiance forte de la part d’Ancelotti, qui avait choisi de compter sur l’expérience de son numéro 10, absent de la sélection brésilienne depuis 2023.

L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain avait rejoint le groupe avec enthousiasme lors du déplacement aux États-Unis. Mais une nouvelle blessure est venue compromettre son retour à la compétition et retarder sa réapparition sous le maillot auriverde. Face à cette situation, le technicien italien avait déjà indiqué qu’il ne ferait pas appel à un remplaçant supplémentaire. Si l’évolution de la blessure semblait encourageante ces derniers jours, Neymar ne sera finalement pas prêt pour le choc inaugural contre les Lions de l’Atlas.

« Il travaille très dur pour revenir le plus rapidement possible. Nous espérons qu’il sera rétabli et qu’il pourra rejoindre le groupe au cours de la semaine prochaine », a déclaré Ancelotti en conférence de presse. Après son entrée en lice face au Maroc, le Brésil poursuivra sa phase de groupes contre Haïti puis l’Écosse. Deux rencontres qui pourraient permettre à Neymar de retrouver progressivement du temps de jeu si son rétablissement se poursuit comme prévu. L’encadrement brésilien reste en tout cas prudent avec sa star, conscient de l’importance de préserver un joueur capable de faire basculer le destin de la Seleção dans les grands rendez-vous.





