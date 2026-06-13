«Vous affronterez un lion que vous prenez pour un chat», Ancelotti prévient le Brésil avant le choc face au Maroc

En conférence de presse avant le choc face au Maroc, en phase de groupe de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a reconnu l’intensité des attentes entourant la Seleção. Le technicien italien, conscient de l’enjeu, appelle ses joueurs à transformer la pression en moteur dans la quête d’une sixième étoile.

À quelques heures du premier match du Brésil dans la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti a reconnu l’ampleur des attentes qui entourent la Seleção. Opposée au Maroc dans le groupe C, la sélection brésilienne abordera la compétition avec l’ambition de conquérir une sixième étoile, plus de vingt ans après son dernier sacre mondial. Nommé à la tête du Brésil en mai 2025, le technicien italien est entré dans l’histoire en devenant le premier entraîneur étranger à diriger la Seleção lors d’une phase finale de Coupe du monde. Un statut particulier qu’il considère comme un immense honneur, mais également comme une responsabilité considérable.

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Ancelotti a expliqué que la pression faisait partie intégrante du très haut niveau et qu’elle pouvait même devenir un moteur. « La pression ? La peur est une bonne chose. Si vous agissez sans peur, vous risquez d’affronter un lion en pensant qu’il s’agit d’un simple chat », a-t-il déclaré. L’ancien entraîneur du Real Madrid, de l’AC Milan et du Bayern Munich a également insisté sur la portée symbolique de sa mission à la tête de la nation la plus titrée de l’histoire du football.

« C’est une expérience nouvelle et extraordinaire. Représenter le pays du football et l’équipe nationale la plus titrée au monde est à la fois un honneur et une immense responsabilité. Ce sont les deux mots qui résument parfaitement ce que je ressens aujourd’hui », a-t-il confié. Réputé pour son calme et sa gestion des grands rendez-vous, Ancelotti incarne l’espoir d’un renouveau pour le Brésil. Son impressionnant palmarès en club nourrit les ambitions d’une sélection en quête d’un premier titre mondial depuis 2002. Face à un Maroc ambitieux et solide, les Brésiliens savent toutefois qu’ils devront répondre présents dès leur entrée en lice pour lancer idéalement leur campagne mondiale.