Coupe du Monde Féminine U17: le Nigeria concède une deuxième défaite consécutive

L’entraîneur des Flamingos du Nigeria, Bankole Olowookere, n’a pas caché sa frustration après la défaite (1-0) de son équipe face à la France.

Ce revers constitue la deuxième défaite consécutive du Nigeria dans cette Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2025. La Française Maïssa Fathallah a offert la victoire aux Bleuettes en inscrivant l’unique but de la rencontre à neuf minutes du terme. Battues 4-1 par le Canada lors de leur entrée en lice, les Nigérianes voient leurs espoirs de qualification sérieusement compromis.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Les Flamingos devront impérativement s’imposer face aux Samoa, samedi, pour espérer accrocher une place en huitièmes de finale. « Notre match contre la France a été bien meilleur que celui face au Canada. Si nous avions montré la même combativité lors du premier match, je pense que nous ne serions pas dans cette situation », a confié Olowookere à FIFA.com.

À lire aussi : Zico désigne Jay-Jay Okocha comme le plus grand footballeur africain de l’histoire

L’entraîneur nigérian reconnaît toutefois la difficulté du moment : « C’est vraiment douloureux d’encaisser un but en fin de match, c’est déchirant. Nous allons continuer à travailler dur et voir ce que nous pouvons tirer de cette expérience pour rester dans le tournoi. »

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ