«Nous ne craignons personne», Wilfred Ndidi avant Nigeria – Portugal

À la veille du match amical entre le Nigeria et le Portugal, Wilfred Ndidi a affiché la confiance des Super Eagles. Le capitaine nigérian assure que son équipe abordera cette rencontre sans complexe face à l’une des grandes nations du football.

Le Nigeria ne compte pas faire de la figuration face au Portugal. À quelques heures de cette affiche amicale disputée à l’Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Wilfred Ndidi a envoyé un message clair à la Seleção. Malgré le statut de favori des Portugais, emmenés notamment par Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, le capitaine des Super Eagles estime que son équipe possède les qualités nécessaires pour rivaliser avec n’importe quel adversaire.

Le milieu de terrain de Beşiktaş a insisté sur la confiance qui règne au sein du groupe dirigé par Eric Chelle, même si le Nigeria sera privé de plusieurs cadres, dont Victor Osimhen et Ademola Lookman. Face aux médias, Ndidi a souligné que l’identité de l’adversaire importait peu aux joueurs nigérians. « Nous croyons en nos qualités. Peu importe l’équipe que nous affrontons, même lorsqu’il s’agit de l’une des meilleures sélections du monde », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de Leicester City a surtout mis l’accent sur la progression collective des Super Eagles et sur la volonté du groupe de mettre en application les principes de jeu travaillés avec le sélectionneur. « Le plus important, c’est ce que nous sommes capables de produire en tant qu’équipe. Nous avons une philosophie, une stratégie et nous avons hâte de les mettre en œuvre sur le terrain », a-t-il ajouté. Ce rendez-vous face au Portugal servira de test grandeur nature pour le Nigeria avant ses prochaines échéances internationales. Une occasion pour les hommes d’Eric Chelle de mesurer leur niveau face à une sélection habituée aux grands rendez-vous.



