Mercato: Chelsea entre dans la course pour Victor Osimhen

Déjà convoité par plusieurs cadors européens, Victor Osimhen suscite désormais l’intérêt de Chelsea. Mais Galatasaray entend défendre chèrement son buteur nigérian, valorisé à hauteur de 150 millions d’euros.

La bataille pour Victor Osimhen prend une nouvelle dimension. Selon Soccernet, Chelsea s’est invité dans le dossier de l’attaquant nigérian, actuellement sous les couleurs de Galatasaray. Le club stambouliote ne compte toutefois pas brader sa star et aurait fixé son prix à 150 millions d’euros, un montant qui pourrait refroidir plus d’un prétendant.

Cette actualité intervient alors qu’Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, a récemment justifié l’absence d’Osimhen pour les matches amicaux des Super Eagles face à la Pologne et au Portugal. « Victor Osimhen ne participera pas à nos matches amicaux contre la Pologne et le Portugal. Un transfert est en discussion et j’ai préféré qu’il reste auprès des siens. Lorsqu’un joueur n’est pas totalement concentré, il n’est pas opportun de l’envoyer sur le terrain », a expliqué le technicien nigérian.

Des déclarations qui ont rapidement alimenté les spéculations autour de l’avenir de l’ancien buteur du Napoli. Toutefois, Osimhen a tenu à nuancer les propos de son sélectionneur, estimant qu’ils avaient été interprétés hors de leur contexte. Alors que plusieurs grands clubs européens suivent attentivement sa situation, l’international nigérian demeure l’un des attaquants les plus convoités du marché. Reste à savoir si Chelsea sera prêt à répondre aux exigences financières de Galatasaray pour s’attacher ses services.





