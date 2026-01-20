Côte d’Ivoire : une veuve violemment agressée lors de l’inhumation de son mari

En Côte d’Ivoire, le samedi 17 janvier 2026, le village de Koréa, dans le département de Daloa, a été le théâtre d’une violente agression lors de l’inhumation d’un fils du chef du village. Une veuve, accusée sans preuve d’être responsable de la mort de son mari, a été rouée de coups par ses beaux-frères et des proches du défunt.

Selon le site d’information ivoirien Linfodrome, l’incident s’est produit vers 11 heures, alors que parents, amis et habitants se réunissaient au domicile du chef pour rendre un dernier hommage au défunt. Un groupe de jeunes, principalement composé des frères du défunt, a alors attaqué la veuve, provoquant panique et confusion au sein de l’assemblée.

L’intervention rapide de l’escadron ½ de la gendarmerie mobile de Daloa a permis de maîtriser les assaillants et de sécuriser les lieux. Trois personnes ont été blessées, dont la veuve, et six individus ont été interpellés : K. Mesani (20 ans), Y. Z. Hyppolite (39 ans), T. A. Innocent (23 ans), K. Cyprien (30 ans), D. T. Franck Éric (30 ans) et S. D. Claude (32 ans). Tous devront répondre de leurs actes devant la justice.

L’alerte et l’action des gendarmes ont permis à la famille et à la communauté de procéder à l’inhumation dans un climat plus serein. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer toutes les responsabilités et faire la lumière sur ce drame qui a profondément choqué la population de Koréa et des villages environnants.