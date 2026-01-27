Côte d’Ivoire : Ramatoulaye DJ reconnu coupable d’outrage aux symboles nationaux

En Côte d’Ivoire, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a condamné ce mardi 27 janvier 2026, l’humoriste Amani Koffi Mathieu, alias Ramatoulaye DJ, à 15 jours de prison ferme, trois mois avec sursis et une amende de 500 000 FCFA. L’artiste était poursuivi pour outrage à l’emblème national et profanation du drapeau ivoirien.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Ramatoulaye DJ était détenu au Pôle pénitentiaire d’Abidjan depuis le 13 janvier 2026. Les faits remontent au 10 janvier 2025, après la défaite des Éléphants face à l’Égypte (3-2) en huitième de finale de la CAN 2025 au Maroc. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, il apparaissait en train de piétiner un maillot aux couleurs nationales, provoquant une vive indignation.

Pour calmer la polémique, l’humoriste avait présenté ses excuses dans une vidéo publiée le 12 janvier, s’agenouillant et demandant pardon à la Nation. Son épouse, Bibiche, avait également interpellé les autorités, soulignant les regrets profonds de son mari.

Cette décision judiciaire souligne la gravité des atteintes aux symboles nationaux tout en tenant compte des excuses publiques de l’artiste. Elle relance le débat sur la responsabilité des personnalités publiques et des influenceurs sur les réseaux sociaux, particulièrement en période de forte sensibilité nationale.