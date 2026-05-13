Côte d’Ivoire : Mgr Gaspard Béby Gnéba installé évêque auxiliaire d’Abidjan

Le pape Léon XIV a nommé le 19 février 2026 Mgr Gaspard Béby Gnéba évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Abidjan, en lui attribuant le siège titulaire de Putia in Numidia, selon le bulletin officiel du Bureau de presse du Saint-Siège publié ce même jour. Sa messe d’accueil et d’installation s’est tenue le samedi 25 avril 2026 à la cathédrale Saint-Paul d’Abidjan, au Plateau. Le prélat, âgé de 63 ans, avait dirigé le diocèse de Man, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, de 2007 à 2026, soit dix-neuf ans — un mandat marqué, sur sa fin, par une crise interne grave avec son clergé. En qualité d’évêque auxiliaire, il assiste désormais le cardinal Ignace Bessi Dogbo dans la conduite pastorale du premier archidiocèse de Côte d’Ivoire, qui couvre Abidjan et sa région métropolitaine de plus de cinq millions d’habitants.

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Né le 6 janvier 1963 à Tehiri, dans le département de Guitry, dans l’archidiocèse de Gagnoa à l’ouest du pays, Gaspard Béby Gnéba a accompli sa formation philosophique au séminaire de Yopougon, à Abidjan, et théologique au grand séminaire d’Abidjan. Ordonné prêtre le 12 juillet 1992 pour l’archidiocèse de Gagnoa, il a exercé comme vicaire à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa avant de poursuivre des études à Rome, à la Faculté pontificale de théologie Teresianum, où il a obtenu un doctorat en théologie spirituelle. Il a ensuite enseigné la théologie spirituelle et la liturgie au séminaire de Gagnoa. Le 18 décembre 2007, le pape Benoît XVI le nommait évêque du diocèse de Man, dont il a reçu l’ordination épiscopale le 8 mars 2008 des mains de l’archevêque de Gagnoa, Barthélémy Djabla, avec pour co-consécrateurs l’archevêque d’Abidjan, Jean-Pierre Kutwa, et l’évêque émérite de Man, Joseph Téky Niangoran.

Durant son épiscopat à Man, Mgr Gnéba s’est engagé dans le dialogue interreligieux avec les communautés musulmanes locales, notamment dans le contexte de la réconciliation post-guerre civile ivoirienne. Il a également assuré l’administration apostolique du diocèse d’Odienné de la mort de son évêque Antoine Koné en 2019 jusqu’à la nomination d’Alain Clément Amiézi, le 24 septembre 2022.

Une crise avec le clergé de Man résolue par Rome avant la nomination

Les trois dernières années de l’épiscopat de Mgr Gnéba à Man ont été marquées par une crise ouverte avec une partie de son clergé. En décembre 2023, lors d’une réunion diocésaine, plusieurs prêtres se sont exprimés publiquement contre sa gouvernance, qualifiée de « cavalière et autocratique » selon des sources proches du diocèse citées par Wikipédia. Une visite apostolique conduite par des représentants du Saint-Siège a suivi. Le 27 décembre 2024, le pape François a répondu à cette situation en nommant le cardinal Jean-Pierre Kutwa, archevêque émérite d’Abidjan, administrateur apostolique « sede plena » du diocèse de Man, laissant à Mgr Gnéba l’autorité spirituelle tout en le dessaisissant de la gouvernance administrative. En janvier 2025, les prêtres du diocèse de Man ont présenté des excuses officielles pour les tensions, selon Abidjan.net, signalant une forme de réconciliation formelle.

La nomination de Gnéba comme évêque auxiliaire d’Abidjan le 19 février 2026 a donc été simultanément une sortie de crise — lui permettant de quitter le diocèse de Man dans lequel sa gouvernance était contestée — et un acte de confiance du Saint-Siège dans sa personne. Le bulletin du Vatican ne mentionne pas la crise de Man. Le cardinal Kutwa, qui avait géré la transition dans ce diocèse, reste à présent administrateur apostolique « sede vacante » de Man, dans l’attente de la nomination d’un nouvel évêque, selon la Nonciature apostolique.

L’archidiocèse d’Abidjan, premier siège catholique de Côte d’Ivoire

L’archidiocèse d’Abidjan est le principal siège catholique de Côte d’Ivoire. Il est dirigé depuis 2021 par le cardinal Ignace Bessi Dogbo, qui y a succédé au cardinal Jean-Pierre Kutwa. La Côte d’Ivoire compte 14 diocèses et archidiocèses et environ 35 % de population catholique selon les dernières estimations disponibles. L’archidiocèse d’Abidjan organise sa pastorale à travers plusieurs vicariats épiscopaux couvrant la capitale économique et ses communes périphériques.

La nomination d’un évêque auxiliaire répond à un besoin structurel : l’archevêque, chargé des visites pastorales, des confirmations et des ordinations sur un territoire de plusieurs millions de fidèles, dispose avec Mgr Gnéba d’un co-pasteur pleinement ordonné pour l’assister dans cette triple charge, sans pour autant lui confier la succession automatique. En droit canonique, l’évêque auxiliaire n’a pas de droit de succession sur le siège qu’il assiste, contrairement à l’évêque coadjuteur.

Le diocèse de Man, dans l’ouest montagneux de la Côte d’Ivoire, chef-lieu de la région du Tonkpi à environ 600 kilomètres au nord-ouest d’Abidjan, attend la désignation de son prochain évêque résidentiel, dont la nomination appartient au Saint-Siège.