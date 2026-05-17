Côte d’Ivoire : Serey Dié brise le silence sur les attaques visant sa fiancée Josey

Geoffroy Serey Dié a démenti toute implication de son ex-compagne Aline dans les attaques visant Josey sur les réseaux sociaux, lors d’un direct TikTok très suivi. L’ancien capitaine des Éléphants assure entretenir des relations apaisées avec la mère de ses enfants et défend, une nouvelle fois, sa fiancée au cœur des polémiques depuis leur demande en mariage publique.

L’ancien international ivoirien et ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire Geoffroy Serey Dié a pris la parole dimanche 17 mai 2026 lors d’un direct sur la plateforme TikTok suivi selon Triomphe Mag par plus de 50 000 internautes, pour démentir que son ancienne compagne Aline serait à l’origine des attaques visant la chanteuse Josey sur les réseaux sociaux. « Elle n’a mandaté personne pour insulter Josey. Et avec la mère de mes enfants, mon ex, tout se passe bien. Mais vraiment tranquille », a-t-il déclaré selon le même média. Cette intervention constitue la dernière en date d’une série de prises de parole publiques de l’ex-footballeur en défense de sa fiancée depuis l’annonce de leurs fiançailles.

Serey Dié a également décrit Aline comme une personne réservée, dont le silence public depuis le début des polémiques ne doit pas être interprété comme une approbation des attaques : « Si elle ne parle pas, si elle ne sort pas pour parler depuis toujours, c’est son éducation. Parce que ce n’est pas quelqu’un qui parle beaucoup. Elle ne s’exprime pas beaucoup. Elle a toujours été calme. »

La relation entre Serey Dié et Josey, révélée publiquement en 2021 alors que l’ex-milieu de terrain était encore marié, avait suscité d’importantes réactions en ligne. Le couple, parent de deux garçons, avait traversé depuis lors plusieurs épisodes de polémiques sur les réseaux sociaux ivoiriens. Le 6 avril 2026, à son retour d’une tournée au Togo, la chanteuse avait été accueillie à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan par une demande en mariage publique de Serey Dié, qui s’était agenouillé devant elle avec un bouquet de roses. Josey avait accepté la proposition. La scène, largement diffusée en ligne, avait relancé les débats sur leur relation, accompagnée de nouvelles vagues de commentaires négatifs visant la chanteuse.

Deux personnalités majeures du sport et de la culture ivoiriens

Geoffroy Serey Dié, né le 26 août 1984 à Abidjan, a mené une carrière internationale en club entre la Suisse (FC Bâle, Young Boys), l’Allemagne (VfB Stuttgart, Nuremberg) et d’autres clubs européens, tout en accumulant 62 sélections avec les Éléphants de Côte d’Ivoire et en participant notamment à la victoire en Coupe d’Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale.

Josey, de son vrai nom Priscille Josée Gnakrou, née le 29 juin 1989 à Abidjan, s’est imposée comme l’une des voix féminines les plus primées de la musique ivoirienne contemporaine, avec plusieurs distinctions dont le Kundé d’Or 2016 et 2021, le prix de la meilleure artiste féminine ivoirienne aux Jayli Awards en 2023 et 2024, et le prix de la meilleure artiste francophone aux Trace Awards 2025. Elle a été nommée ambassadrice de l’UNICEF en Côte d’Ivoire pour la santé de la mère et de l’enfant le 27 février 2026. Le titre « Diplôme », sorti en 2015, reste son œuvre la plus connue.