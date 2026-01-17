Côte d’Ivoire : Patrick Achi élu président de l’Assemblée nationale

En Côte d’Ivoire, le député Patrick Achi, membre du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a été élu président de l’Assemblée nationale ce samedi 17 janvier 2026, lors de la séance inaugurale de la législature 2026-2031.

Seul candidat soutenu par la majorité parlementaire, Patrick Achi a obtenu 215 voix, soit 84,98 % des suffrages exprimés, contre 36 voix (14,23 %) pour son concurrent Yao Yao Lazare, député du Parti démocratique de Côte d’Ivoire–Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA). Le vote s’est déroulé dans un climat serein et dans le respect des procédures parlementaires, en présence des députés fraîchement élus.

Sur 253 votants, deux bulletins blancs ont été enregistrés et aucun bulletin nul, portant le total des suffrages valablement exprimés à 251, témoignant d’une large adhésion à la candidature de Patrick Achi. Ancien Premier ministre et figure politique de premier plan, Patrick Achi voit son élection marquer le lancement officiel des travaux de la nouvelle législature, chargée de soutenir l’action gouvernementale par le vote des lois, le contrôle de l’action publique et la représentation des populations ivoiriennes.