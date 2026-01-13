Côte d’Ivoire : l’Assemblée nationale élira son président ce vendredi

En Côte d’Ivoire, le Parlement ouvre ce vendredi sa nouvelle législature avec l’élection de son président, poste clé pour la stabilité institutionnelle du pays.

Les députés élus le 27 décembre dernier se réunissent à 9 h au Palais de l’Assemblée nationale à Abidjan pour désigner la personne qui dirigera l’hémicycle pour les prochaines années. Selon le communiqué officiel, tous les élus sont appelés à « prendre toutes les dispositions utiles pour être présents ».

L’élection, à bulletin secret et à la majorité absolue, devrait logiquement profiter à la majorité présidentielle du RHDP, largement dominante dans l’Assemblée. Le futur président aura pour mission de piloter les travaux parlementaires, organiser les débats et représenter l’institution.

Depuis la Troisième République, le poste a été occupé par des personnalités marquantes telles que Mamadou Koulibaly, Guillaume Soro, Amadou Soumahoro et, plus récemment, Adama Bictogo, dont le mandat s’achève avec cette législature.